男重症送醫急救回穩竟抓狂 毆打咬傷4醫護

新竹縣54歲劉姓男子今年7月間，因壞死性筋膜炎、急性腎衰竭及敗血性休克等症狀，緊急送林口長庚醫院救治，黃姓醫師隔天進行洗腎前置作業，劉男竟徒手毆打黃頭部，趙姓醫師、賴姓及蔡姓女護師加入壓制，趙遭咬傷、賴女及蔡女頭部受傷，醫護提告，劉男辯稱忘記了，桃園地檢署偵結今依違反醫療法罪嫌提起公訴。

檢警調查，劉姓男子今年7月13日，出現壞死性筋膜炎、急性腎衰竭、敗血性休克等症狀，緊急送至林口長庚醫院加護病房急救，病情控制，隔天黃姓醫師進行洗腎前置作業醫療，劉突然拳頭徒手毆打黃的頭部，造成右側臉部挫傷。

劉男在加護病房出手毆打醫師騷動，趙姓醫師及賴姓、蔡姓女護師聽見，立即協助壓制劉男過程中，趙的右前臂被劉咬傷、開放性傷口，賴、蔡女分別被打到頭部鈍傷、右眼鈍傷，4名醫護驗傷提告。

桃檢表示，劉男警訊坦承前往林口長庚醫院就醫、卻否認出手傷害醫護人員，他辯稱，當時行為忘記了，不知自己為何有此行為。4名醫護人員提出現場監視器、傷勢照片及驗傷單，證據確實。