騎士上國道被輾碎頭 「整張臉不見」警DNA查身分

國道一號王田交流道附近昨天凌晨發生死亡車禍，1名男騎士遭聯結等多輛車輾過，屍塊四散，檢察官張富鈞昨晚率法醫相驗，發現死者頭顱被車碾碎「整張臉都不見了」，雖然有找到證件死者疑為吳男，但檢察官為確認死者身分，未發死亡證明書，採吳母唾液及死者檢體做DNA鑑定，以及是否有酒精反映，並指揮警方繼續調查肇事原因。

昨天凌晨3時，國道一號北上台中王田交流道附近，1名騎士機車上國道行駛3公里多，接連被聯結車等多輛車撞上輾過當場死亡，血肉模糊、屍塊四散，警方找到相關證件，死者疑為40歲的吳姓男子，報請台中地檢署檢察官相驗。

檢察官張富鈞昨晚率法醫到台中市立殯儀館相驗，雖警方在現場有找到證件，死者疑為吳男，吳的媽媽及姐姐也到場，但因死者頭顱被車輪輾碎「整張臉都不見了」，只是血肉、碎骨、毛髮，從外觀無法辨識，因此由法醫採死者檢體組織液、毛髮，以及吳媽的唾液，送法醫中心做DNA鑑定，以確定死者身分。

此外，檢察官指揮法醫採死者相關檢體、胃容液等做鑑定，藉以了解是否生前有喝酒、或吸毒，以釐清本案相關疑點。