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屏東外送員自撞燈桿腦出血昏迷 經搶救仍在平安夜身亡
屏東一名26歲吳姓外送員於12月24日下午，騎乘機車行經金城街時，不明原因衝撞路邊燈桿後倒地，由於衝擊力道過大，導致腦出血昏迷，路人見狀通報警消到場處理。吳男送醫救治，仍在當晚宣告不治。由於該路段較少監視器，警方仍在找尋目擊者，提供行車記錄器，以釐清事故原因。
這起車禍發生於12月24日下午1時許，吳男騎著機車準備外送，行經金城街時，不明原因衝撞路邊燈桿後倒地，當下立刻失去意識，路人見狀立刻報警。警消獲報到場，趕緊將吳男送醫搶救。
由於車禍撞擊力道過大，導致吳男腦出血昏迷，送醫救治後，仍在當晚宣告不治。對此，屏東警方表示，由於該處較少監視器，因此，目前仍在找尋案發當時的目擊者，提供行車記錄器，以釐清事故原因。
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