中市北屯民宅清晨起火7人逃命 2大人3少年嗆傷送醫

台中市北屯區景和東街1棟透天厝今天清晨5時42分發生火警，消防人員迅速前往灌救，6時5分將火撲滅，一家七口，除兩名長者無礙，屋內還有2名大人、3名少年吸入性嗆傷，送往醫院救治，起火原因由警方調查中。

台中市消防局今天清晨5時42分，據報中市北屯區景和東街民宅火警，馬上派遣東山、中山、北屯、東英分隊及第八大隊，出動消防車11輛、救護車5輛、消防人員43名，第八大隊副大隊長沈建民在場指揮搶救。

警義消抵達火場，現場為三層樓建物有黑煙竄出，報案人已先行至後側頂樓避難，住家內二樓臥室仍有兩名男童（15歲、17歲）、一樓臥室內有兩名長者（1男1女均約70歲）及一名男童9歲，已將上述資訊告知出勤帶隊官，同步引導報案人於安全處待救。

5時49分東山分隊到場回報外觀有些微濃煙，立即破門進入搶救。6時火勢控制，6時5分火勢撲滅，並於6時6分在1樓臥室內尋獲一名意識清楚男童，救出後交由中山91急救送醫。6時8分，救出另2名意識清楚男孩，分別交由北屯91及中山92送醫急救。

6時29分東山91載送一名男性年約44歲、吸入性嗆傷、意識清楚送往中國附醫，6時29分東英91載送一名女性年約41歲、吸入性嗆傷、意識清楚送往中國附醫。