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影／幽靈機車？ 清水騎士摔車 兩輪自駕50公尺
離奇車禍，台中市清水區昨天發生轎車和機車擦撞車禍，騎士倒地受傷，機車仍「自駕」滑行50公尺後才撞到電桿倒地，影片昨天在地方社團臉書轉傳，網友看到機車自駕都說太離奇，只有少數人看到監視器鏡頭左上方，車禍發生地點的碰撞畫面。
清水警分局表示，昨天下午3點26分，60歲陳男開轎車，在清水區沿光華路72號旁小巷東往南左轉光華路，28歲葉男騎機車，沿光華路南往北直行，二車在路口發生碰撞，葉男倒地四肢擦傷，機車在無人騎乘下續往前滑行約50公尺再碰撞電桿倒地，經查雙方無酒精反應；清水分局呼籲汽、機車駕駛行經路口時，務必減速慢行注意左右來車並遵守相關交通規則，以避免車禍再次發生。
熱心民眾將路口監視器畫面PO地方社團清水小鎮等臉書，提供當事人或警方參考，畫面引起網友熱烈討論，因為二個鏡頭畫面，都只看到機車在無人騎乘情形下，快速前進。
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