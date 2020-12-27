聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南鹽水家具行深夜全面燃燒 300坪鐵皮屋淪火海
台南市鹽水區今晚近10點傳出雜草火警，火舌波及到緊鄰一處廢棄家具行，因屋內堆放大批泡棉，300坪鐵皮屋全面燃燒，初步調查，幸未發現人員受困，消防隊員持續漏夜灌救中。
火警地點在南73線道路鹽水區三明里桐寮聚落，台南市消防局119勤務中心在晚間9點50分接獲通報為雜草火警，鹽水分隊約8分鐘趕至，發現疑風勢助長，火舌延燒至隔壁廢棄的家具行。
消防局獲報立即加派附近下營、學甲、新營、柳營、官田等消防分隊投入灌救，總計先後3梯次共20輛消防車24名消防隊員前往，屋內泡棉全面燃燒，現場一片火海。
因現場水源不足，消防隊灌救困難，持續與惡火搏鬥中，至於財物損失與詳細起火原因，持續釐清中。
【中央社台南27日電】
台南市鹽水區一座廢棄棉花工廠今晚發生火警，因廠內都是泡棉，火勢一發不可收拾，火光照亮夜空，消防人員正在灌救中，目前無人傷亡。
台南市消防局今晚9時50分獲報，台南市鹽水區三明里桐寮一座廢棄棉花工廠發生火警，消防局出動鹽水、新營、柳營、下營等分隊趕往現場灌救，但因廠內都是泡棉，廠房全面燃燒，消防局初估燃燒面積約1000平方公尺。
消防局表示，這座廢棄棉花工廠因未營業，目前無人因火災傷亡，消防人員正全力灌救中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言