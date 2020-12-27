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影／台南鹽水家具行深夜全面燃燒 300坪鐵皮屋淪火海

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市鹽水區今晚近10點傳出雜草火警，火舌波及到緊鄰一處廢棄家具行，因屋內堆放大批泡棉，300坪鐵皮屋全面燃燒，初步調查，幸未發現人員受困，消防隊員持續漏夜灌救中。

火警地點在南73線道路鹽水區三明里桐寮聚落，台南市消防局119勤務中心在晚間9點50分接獲通報為雜草火警，鹽水分隊約8分鐘趕至，發現疑風勢助長，火舌延燒至隔壁廢棄的家具行。

消防局獲報立即加派附近下營、學甲、新營、柳營、官田等消防分隊投入灌救，總計先後3梯次共20輛消防車24名消防隊員前往，屋內泡棉全面燃燒，現場一片火海。

因現場水源不足，消防隊灌救困難，持續與惡火搏鬥中，至於財物損失與詳細起火原因，持續釐清中。

台南市鹽水區一間廢棄家具行，深夜全面燃燒，300坪鐵皮屋淪火海。記者謝進盛／翻攝
台南市鹽水區一間廢棄家具行，深夜全面燃燒，300坪鐵皮屋淪火海。記者謝進盛／翻攝
台南市鹽水區一間廢棄家具行，深夜全面燃燒，300坪鐵皮屋淪火海。記者謝進盛／翻攝
台南市鹽水區一間廢棄家具行，深夜全面燃燒，300坪鐵皮屋淪火海。記者謝進盛／翻攝
台南市鹽水區一間廢棄家具行，深夜全面燃燒，300坪鐵皮屋淪火海。記者謝進盛／翻攝
台南市鹽水區一間廢棄家具行，深夜全面燃燒，300坪鐵皮屋淪火海。記者謝進盛／翻攝

【中央社台南27日電】

台南市鹽水區一座廢棄棉花工廠今晚發生火警，因廠內都是泡棉，火勢一發不可收拾，火光照亮夜空，消防人員正在灌救中，目前無人傷亡。

台南市消防局今晚9時50分獲報，台南市鹽水區三明里桐寮一座廢棄棉花工廠發生火警，消防局出動鹽水、新營、柳營、下營等分隊趕往現場灌救，但因廠內都是泡棉，廠房全面燃燒，消防局初估燃燒面積約1000平方公尺。

消防局表示，這座廢棄棉花工廠因未營業，目前無人因火災傷亡，消防人員正全力灌救中。

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