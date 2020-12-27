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台南兩輛機車擦撞 釀成1死3傷

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區昨晚10點多發生2輛雙載同向行駛機車，在民權路四段發生擦撞，共造成一死3傷意外，其中21歲蔡姓男騎士撞到中央分隔島後，又拋飛到對向車道，蔡經送永康奇美醫院急救傷重不治，潘姓女乘客重傷，另輛機車騎士與乘客則輕傷。

警方調查，昨晚10點38分，110勤指中心接獲報案，民權路四段與安平路500巷口發生兩輛機車交通事故。警方到場了解，黃姓少女（17歲）無照騎機車，載張姓少女沿民權路四段西向東直行，在路口欲左轉時，與同向載著潘姓少女的蔡姓男子（21歲）發生擦撞。

兩輛機車發生擦撞後，蔡撞到中央分隔島後，拋飛到對向車道。蔡由救護人員送往奇美醫院後，經急救宣告不治。潘姓少女重傷救治中，黃女與張女2人輕傷。雙方經警實施酒測都為零。至於肇事原因警方調查釐清中。

蔡姓男子騎機車後載潘姓少女在安平區民權路四段發生車禍。圖／讀者提供
蔡姓男子騎機車後載潘姓少女在安平區民權路四段發生車禍。圖／讀者提供
兩輛雙載機車在台南市安平區民權路四段發生擦撞，造成1死3傷意外。圖／讀者提供
兩輛雙載機車在台南市安平區民權路四段發生擦撞，造成1死3傷意外。圖／讀者提供

車道 事故 機車騎士

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