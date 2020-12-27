國中生與家人爬北得拉曼 因想上廁所脫隊不慎走失

一名國中生昨天與家人到新竹縣尖石鄉北得拉曼登山，卻因想上廁所獨自脫隊，在返回露營區時不慎走錯方向而迷失，該名國中生機警撥打119求助，消防局獲報後立即前往救援，花費近2小時找到人，並協助其成功與家屬會合。

新竹縣政府消防局表示，昨天下午3點52分接獲一名國中生報案，表示與家人攀登北得拉曼巨山步道不慎走失，尖石分隊小隊長徐錦貴立即與國中生取得聯繫穩定情緒，指導他操作手機定位當下GPS座標，讓消防人員確認位置後，立即派4名同仁前往救援，並請該名學生不要慌張，在原地等待搜救人員。

消防人員詢問國中生走失經過，原來他是與家人攀登北得拉曼，因想上廁所獨自脫隊先想返回露營區，但是在走到登山口時，因路不熟不慎走錯方向，反而走往另一山頭，但途中發現與原來路徑不同，才趕快撥打119報案，所幸該名學生並未走遠，當時天色已暗、視線不佳，消防員戴著頭燈在晚上6點順利找到人。

消防局指出，搜救過程中其家人並未發現小孩走失，因為家人認為下山的路只有一條，所以才放心讓孩子先脫隊走快一點回露營區上廁所，接到搜救人員通知時，他們也都還在下山返回露營區的途中，因此才會不曉得孩子走錯方向迷路了，家人非常感謝消防人員將孩子平安救回，並對於讓小孩單獨脫隊造成走失深表歉意。