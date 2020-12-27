未禮讓？救護車鳴笛左轉遭轎車擦撞 兩駕駛皆送醫

高雄市消防局前金分隊的救護車今晚6點多出勤，前往救護地點途中，行經中華三路與七賢路口，有鳴笛欲紅燈左轉，卻與左側而來的轎車擦撞，導致救護車的31歲鄭姓駕駛左手擦傷，轎車29歲伏姓駕駛也頭部撕裂傷，幸好車上無病患，消防局另派救護車將兩人送醫。

高市消防局指出，前金分隊的救護車今晚6點13分執行三民區九如二路和松江街口的創傷救護，車上有鄭姓隊員駕車及1名消防志工，不料發生事故，前金分隊另派救護人員，將2人送往大同醫院。

警方調查，前金分隊的救護車當時沿七賢二路往東，抵達中華三路時為紅燈，當時鳴笛要左轉，但黑色轎車沿中華路往南直行，造成轎車右車頭當場擦撞救護車左車頭；救護車的水箱蓋及保險桿都被撞裂開。