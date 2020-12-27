醉男凌晨大鬧小7還踹倒機車 見警趕到立刻認錯

警方趕抵後，機車已經倒地，薛男疑似自知理虧一改囂張態度，不斷道歉。記者蔡翼謙／翻攝

台北市薛姓男子今天凌晨酒醉大鬧便利商店，與店內的人叫囂，還破壞店內物品，接著走出店外將店門口停放的一台機車踢倒，警方獲報趕抵，薛男馬上改變囂張態度，不斷道歉。警方將協助店家及機車車主提告毀損。

警方調查，薛男（35歲）今天凌晨12點多，在中山區南京東路一家便利商店內酒醉鬧事，他不斷大聲叫囂，朝正在便利商店購物的人亂罵，還踢壞便利商店的椅子，正值大夜班的店員趕緊報案，並試圖阻止薛男。

店員不斷勸阻薛男離開店內，薛男走出店外，又朝路人亂罵，還將店門口停的ㄧ台機車踢翻，路人紛紛閃避。

警方趕抵後，薛男疑似自知理虧，一改囂張態度，不斷道歉，警方依規定製作筆錄，將協助便利商店及機車車主提告毀損。