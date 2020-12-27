台南市南區路口汽機車相撞 75歲騎士送醫不治
台南市南區路口今天發生汽車和機車相撞意外，騎機車的75歲男子重傷送醫不治。警方初步調查，男子未兩段左轉，汽車女駕駛也未注意車前狀況才釀禍。
台南市警局第六分局警員指出，這起車禍發生於上午10時許，地點在車流甚多的南區夏林路和健康路口；當時騎著機車的陳姓老翁，沿夏林路外側車道從北向南行駛，抵達路口時疑似直接左轉，和26歲林姓女子駕駛的汽車相撞。
消防局獲報後，將身受重傷的老翁急送成大醫院，老翁到院時心臟破裂，上午11時39分不治死亡。汽機車兩造駕駛酒測值都是零，警方詢後依過失致死罪嫌將林女送辦。
警方表示，車禍路口視線、標誌、標線都正常，警方將加強取締未依規定轉彎，且實施交通安全宣導。
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