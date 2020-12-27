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又是未2段式左轉 轎車撞機車75歲男騎士身亡
台南市南區夏林路、健康路口，今天發生轎車撞擊同向機車意外，造成騎機車75歲陳姓老翁重傷送醫不治，林姓女轎車駕駛酒測值為零，警詢後林女被依過失致死罪嫌法辦。
警方調查，這起車禍發生於今天上午10點，陳姓老翁當時騎乘機車，沿夏林路外側車道北向南行駛健康路要左轉彎時，26歲林姓女子駕駛轎車沿夏林路內側車道北向南直行發生交通事故；陳老先先送台南市成大醫院急救，但因心臟重傷破裂，今天中午11點39分傷重不治。
據了解，林女酒測值為零，陳姓老翁經抽血也沒有酒精反應，警方根據現場監視錄影畫面研判，車禍原因除了林女未注意車前狀況外，老翁未依規定兩段式左轉是主因，警詢後林女被依過失致死罪嫌法辦。台南市警六分局說，該路段為四岔路口，視線正常，標誌標線均正常，將加強取締夏林路段未依規定轉彎等違規，並實施交通安全宣導。
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