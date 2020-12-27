罔顧社區八百人生命安危 竟在電梯口燃放400響鞭炮

新北市1名廖姓男子與朋友吵架，凌晨攜帶鞭炮到泰山區打算教訓對方被拒於門外，竟然直接在朋友家門口、公共梯間引燃「400響盒裝尺炮」，嚇壞居民緊急報案；該社區住有七、八百人，警方隨後逮捕廖嫌，依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，25歲廖男因與謝姓友人在電話中吵架，凌晨2時許夥同另2名男子，攜帶婚禮廟會節慶常用的「400響盒裝尺炮」和西瓜刀，想找謝男理論，謝男從家裡的對講機監視器，看見廖男帶2人不懷好意而來，拒不開門。

廖男就在謝男位於6樓的家門口，直接引燃400響連珠炮，便逃之夭夭。畢竟是室內狹小密閉空間，頓時炮聲大作、火光閃爍，濃煙順著樓梯間往上竄升，鄰居以為發生火警，報案聲稱連續爆炸聲響之後，11、12層樓梯間冒出白煙。

由於泰林路二段這個屋齡已經24年的集合住宅社區，共有260戶，至少住了七、八百人，萬一發生火警，後果難料，消防局初期調派9輛車、23人趕抵，周邊許多鄰居陸續被鞭炮聲、消防車警笛聲驚醒，紛紛拍照上傳臉書社團。

但消防隊員一邊疏散10餘名住戶，同時逐層搜索檢查，只看到6樓電梯口、安全梯間滿地爆竹碎屑，沒有任何火煙、確認無人員傷亡，現場交由警方處理。