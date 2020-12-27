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影／父載兒女騎車被酒駕車撞倒 怒拳擊破車窗
高雄市大樹區昨天下午發生一起酒駕事故，張姓男子騎機車戴 2小孩出門，行經大樹區實踐街時被一輛倒車不慎的轎車撞倒，父女3人倒地受傷，受到不小驚嚇，張男一氣之下上前打破肇事轎車後車窗，警方到場發現開車的吳姓男子有酒精反應，全案依公共危險偵辦，不過張家3人也未戴安全帽，依規定要開罰。
警方調閱路口監視器還原事發過程，大樹區實踐街26日下午2點發生一起碰撞事故，吳姓男子開轎車迴轉，倒車時不慎撞倒張姓男子，機車上2個小孩隨之倒地，兒子倒地後快速爬起，女兒則在地上爬不起來，張男氣憤不已，上前捶破轎車後車窗。
事發後，被撞家屬在臉書發文取暖，並對警方處理態度有所微詞。警方指出，開轎車的吳姓男子酒精測試值為0.21毫克，依公共危險偵辦，不過被撞的張姓男子也損壞轎車玻璃，而且3人都沒有戴安全帽。吳姓男子供稱，昨天沒有沒有喝酒，喝酒是前兩天的事，可能身體不適代謝差才有酒精反應，初步不打算針對車窗提告毀損。
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