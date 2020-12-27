機車騎上國道 三車輾過死亡 家人：他已離家多年失聯

國道一號北上台中王田交流道附近，今晨3點多發生吳姓男騎士在國道行駛3公里多，接連被聯結車等三部車撞上輾過當場死亡，屍塊四散，國道三隊表示，可能是夜間光線昏暗，三部車沒看到行駛於外線車道的機車，才會撞上，國道警察還在釐清肇事責任。

國道三隊交通組長張弘杰說，今天清晨3時35分，有民眾報案說台中王田路段有機車倒於外側路肩，機車騎士被撞躺在外側車道，國道三隊派遣員林分隊、及泰安分隊派遣緩撞車到場警戒。

由於騎上國道的機車騎士已被撞得支離破碎，屍塊四散，十分驚悚，國道警察在肇事現場有找到吳男信用卡，而確認機車騎士是大肚鄉40歲吳姓男子，並通知吳男母親前往製作筆錄，吳母說，吳男離家多年，已久未連絡，也不知為何他會騎上國道。

張弘杰說，吳男是從王田交流道189公里北上車道騎上國道，騎了約3公里多被撞斃輾壓在185.5公里處，當時撞到吳男的包括一部聯結車、一部貨櫃車、一部小客車，駕駛均有停下來。

警方初步調查，是聯結車和貨櫃車先後撞上吳男，後方小客車也來不及煞車而輾過，聯結車和貨櫃車駕駛均稱當時該路段視線昏暗，沒想到會有機車在外線道，等看到機車時，來不及煞車就撞上去。