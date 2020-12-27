聽新聞
test
0:00 / 0:00
機車騎上國道 三車輾過死亡 家人：他已離家多年失聯
國道一號北上台中王田交流道附近，今晨3點多發生吳姓男騎士在國道行駛3公里多，接連被聯結車等三部車撞上輾過當場死亡，屍塊四散，國道三隊表示，可能是夜間光線昏暗，三部車沒看到行駛於外線車道的機車，才會撞上，國道警察還在釐清肇事責任。
國道三隊交通組長張弘杰說，今天清晨3時35分，有民眾報案說台中王田路段有機車倒於外側路肩，機車騎士被撞躺在外側車道，國道三隊派遣員林分隊、及泰安分隊派遣緩撞車到場警戒。
由於騎上國道的機車騎士已被撞得支離破碎，屍塊四散，十分驚悚，國道警察在肇事現場有找到吳男信用卡，而確認機車騎士是大肚鄉40歲吳姓男子，並通知吳男母親前往製作筆錄，吳母說，吳男離家多年，已久未連絡，也不知為何他會騎上國道。
張弘杰說，吳男是從王田交流道189公里北上車道騎上國道，騎了約3公里多被撞斃輾壓在185.5公里處，當時撞到吳男的包括一部聯結車、一部貨櫃車、一部小客車，駕駛均有停下來。
警方初步調查，是聯結車和貨櫃車先後撞上吳男，後方小客車也來不及煞車而輾過，聯結車和貨櫃車駕駛均稱當時該路段視線昏暗，沒想到會有機車在外線道，等看到機車時，來不及煞車就撞上去。
張弘杰說，吳男是否有酒駕開上國道，因遺體已不完整，難以判斷，國道警察已在調閱吳男騎上匝道相關影像，現場已難判定吳男有沒有先自撞，才被聯結車等撞上，警方還在釐清肇事原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言