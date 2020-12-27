公館荒郊養狗場遭爆疑屠狗案 動防所裁罰9萬8

苗栗縣公館鄉荒郊一處工寮養狗場今年10月初遭爆疑似屠狗及虐狗案，當時蒐證現場大鍋湯汁及冷凍肉塊，鑑定分別是牛肉、豬肉成分，另地上毛、骨是犬隻，苗栗縣動物保護防疫所依動物保護法、動物傳染疾病防治條例，裁處9萬8000元罰鍰，刑事部分，檢警偵辦中。

愛狗人士10月初爆料，公館鄉荒郊一處貨櫃屋工寮滿地毛、骨，3隻仍繫著鐵鏈死亡大狗遺體，環境散發惡臭味，並有鍋具、噴火槍等器具，懷疑可能是屠狗場或虐狗現場，警方及動防所人員循線蒐證，賴姓場主不在，動防所帶回2隻、動保團體救回1隻骨瘦如柴的比特犬安置。

案發時採證地面毛、骨，及鍋內湯汁、冷凍庫肉塊，DNA檢驗結果最近出爐，其中毛、骨是犬隻所留下，湯汁是牛肉，肉塊是豬肉，動防所認定賴男飼養犬隻，未給予適當照護及逃生機會，以致複數動物遭受傷甚或死亡，且未完成晶片植入寵物登記，未絕育及未完成狂犬病預防注射等措施，分別依動保法處6萬8000元，及動物傳染病防治條例，處3萬元罰鍰。

動防所指出，動保法規定殺狗可處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元到200萬元罰金，受害2隻以上情節重大者，處1年到5年徒刑，併科50萬元到500萬元罰金，全案刑責部分，仍由檢警偵辦中。