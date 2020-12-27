KTV包廂打群架4人受傷？警火速趕抵 雙方還沒開打

呂男在KTV與人發生口角，打119報案稱4人受傷待援。消防局急派4輛救護車到場，發現雙方並沒有真的「開打」，烏龍一場。記者邱瑞杰／攝影

基隆市消防局今午接獲呂姓男子報案，KTV包廂有人打架，4人受傷，急派4輛救護車，警方也出動快打部隊。大批人馬到場發現，呂男領有身心障礙手冊，他因與揚言追他女友的男子發生口角，預期自己和同行3名友人會被對方打傷才叫救護車，其實雙方並沒有真的「開打」。

消防局「119」救災救護指揮中心中午接到報案電話，30多歲呂男說愛一路一家KTV有人打架，4個人受傷，因此將信二、仁愛消防分隊4輛救護車全前派往現場救護。警方接獲消防局轉報，也派警一分局偵查隊和忠二路、延平街派出所警力到場處置。

員警到場初步了解，呂男今天先和3名朋友在愛一路一家KTV包廂內唱歌，後來又有2名男子加入，其中1人向呂表示，想要追他的女朋友，兩人為此發生口角。

呂男認為會被對方毆打且受傷，所以拿起電話撥打119報案說有人打架，且4人受傷。警方對呂男「未雨綢繆」的行為感到啼笑皆非，考量他的思緒不穩定，口頭告誡後讓他離去。