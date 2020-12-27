南投消防局補助熱水器更換 元旦開跑最高1.2萬元

時序入冬，不少民眾為保持室溫，習慣將門窗緊閉，造成居家環境通風不良，若碰上熱水器、瓦斯爐等燃燒不全，恐致一氧化碳中毒，南投縣政府消防局為此加強家戶宣導，並從元旦起受理申請登記遷移或更換熱水器，最高補助達1.2萬元。

南投縣消防局指出，最近各地氣溫明顯下降，民眾為保持室內溫度，常將門窗緊閉，導致居家環境通風不良，為防範一氧化碳中毒，並呼籲液化石油氣使用安全，結合志工組成防火宣導隊將陸續赴鄉鎮宣導確保通風良好，以及正確安裝熱水器。

南投防火宣導隊表示，使用燃氣熱水器的家庭不在少數，而這類熱水器必須裝在居家通風處，除了不得裝設在室內，就連陽台也不適合，因陽台常有堆放雜物、晾曬衣物，甚至加裝門窗、紗窗不潔等因素而通風不良，同樣恐致一氧化碳中毒。

而安裝熱水器應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的安裝，安裝後依法得在熱水器張貼施工標籤，後續請勿使用逾期液化石油氣容器，因此民眾需注意檢驗日期；此外，瓦斯爐時周邊避免放置易燃物品，以免引火燃燒釀災。

南投縣消防局表示，為避免一氧化碳中毒發生，從明年元旦起辦理熱水器遷移或更換補助，但經診斷確有燃氣熱水器安裝不當，有一氧化碳中毒潛勢，須遷移或更換熱水器者才會補助，而一般戶補助3000元，低收入戶最高補助1.2萬元，申請方式採登記制度，名額有限，有需求民眾可向各地消防分隊提出申請辦理。