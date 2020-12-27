男子樓梯間放鞭炮滋擾住戶 公共危險罪送辦

25歲廖姓男子與人結怨，今天凌晨2時許跑到對方社區大樓樓梯間引燃鞭炮，巨大聲響引動居民虛驚一場，警方到場處理並調閱監視畫面逮人，廖男訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。

泰山某社區大樓今天凌晨驚傳巨大聲響，擾人清夢也造成住戶驚嚇，轄區警方及消防人員獲報到場處理，經查看並無火警或人員傷亡救護，只是在梯間內發現燃放鞭炮後的殘留碎屑，於是調閱監視畫面並偵辦。

警方調查，社區謝姓男住戶疑與廖男在電話交談上發生爭執，廖男於是夥同2名友人前往找謝男理論，但因找不到對方，才會在謝男住家門口燃放鞭炮洩憤。

警方在掌握事證後迅速逮捕廖男到案，由於在密閉空間的樓梯間燃放鞭炮行為已危及社區安全且滋擾住戶安寧，訊後，警方依公共危險罪嫌將廖男移送法辦。