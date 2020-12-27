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新店熱炒店上演全武行 警迅速逮13人

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市新店某燒烤店今傳酒客鬥毆，張姓等5名男子遭人持刀砍傷，所幸送醫後無大礙。警方根據監視器追查，今天下午陸續帶回田姓主嫌和持刀攻擊的魏姓男子等8人，全案依傷害、聚眾鬥毆等罪偵辦中。

警方調查，事情發生在今天凌晨4時許，張男 （40歲）等人因為敬酒問題與田男口角，由於雙方都有些醉意，不肯讓步，衝突越演越烈，田男甚至打電話叫支援，最後各自抄起店內桌椅板凳當武器，上演全武行。

張男5人硬挑田男8人，一路從店內打到店外，未料對方有人帶刀，結果被對方的魏男和張男持開山刀和彈簧刀砍傷背部和手部，所幸傷口不深，沒有傷及臟器，送醫縫合後已無大礙。

事發當下，新店分局碧潭派出所所長曾進議率員警5分鐘內趕抵現場，偵查隊小隊長刑四小隊、江陵和安康2間鄰近派出所也派人增援，初步了解狀況後，隨即依監視器拍到的車輛追查，中午左右陸續約談田男到案。

據了解，田男等人否認犯行，大致辯稱是張男等人先動手，自己是為了防衛才會反擊。另有2人辯稱自己只有旁觀，沒有動手；由於雙方各執一詞，各自證詞又有出入，警方還在釐清當中。

監視器 碧潭

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