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讓路給小鴨！高市推友善行人措施 降低1成行人傷亡
為保障行人路權，高雄市今年推動新設通學步道、家長接送區、行人庇護島及放大型行人專用號誌等友善行人措施，同時加強在各大官方網站宣導尊重行人路權觀念，呼籲市民「讓路給小鴨」。截至11月底，行人傷亡事故較去年減少近10%。
高雄市道安會報參考美國經典繪本「讓路給小鴨(Make Way for Ducklings)」，盼透過各種作法喚起市民對行人路權的重視。
交通局統計，市府今年共完成新設通學步道7處、學校家長接送區32處、行人庇護島20處及放大型行人專用號誌22處等硬體設施。
另市府也透過各大官方網站、378所中小學校交通安全宣導、電視頻道廣告、公車廣告、停車場看板等大量宣導「路口慢看停、行人優先行」交通安全觀念。
交通局表示，高雄市因大型車及機車數量多，在交通安全這條路上走得辛苦，今年市府跨局處合作辦理事故防制行動，1到11月行人因交通事故死亡人數已較去年同期減少12人、約37.5%，受傷人數減少128人、約8.4%，效果逐漸顯現。
交通局長張淑娟表示，城市交通文化的改變一定要靠眾人的力量完成，再次呼籲市民行經學校周邊一定要「讓路給小鴨」，路口慢看停、行人優先行。另也建議學童可穿戴明亮衣帽，利用行穿線穿越馬路，確保安全。
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