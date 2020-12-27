讓路給小鴨！高市推友善行人措施 降低1成行人傷亡

為保障行人路權，高雄市今年推動新設通學步道、家長接送區、行人庇護島及放大型行人專用號誌等友善行人措施，同時加強在各大官方網站宣導尊重行人路權觀念，呼籲市民「讓路給小鴨」。截至11月底，行人傷亡事故較去年減少近10%。

高雄市道安會報參考美國經典繪本「讓路給小鴨(Make Way for Ducklings)」，盼透過各種作法喚起市民對行人路權的重視。

交通局統計，市府今年共完成新設通學步道7處、學校家長接送區32處、行人庇護島20處及放大型行人專用號誌22處等硬體設施。

另市府也透過各大官方網站、378所中小學校交通安全宣導、電視頻道廣告、公車廣告、停車場看板等大量宣導「路口慢看停、行人優先行」交通安全觀念。

交通局表示，高雄市因大型車及機車數量多，在交通安全這條路上走得辛苦，今年市府跨局處合作辦理事故防制行動，1到11月行人因交通事故死亡人數已較去年同期減少12人、約37.5%，受傷人數減少128人、約8.4%，效果逐漸顯現。