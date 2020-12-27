蕭雅文專業急診災難救人無數 任首位義消救護女大隊長

衛福部桃園醫院災難醫學科主任蕭雅文最近接任桃園市義消救護大隊長走馬上任，她也是第一位桃園義消救護大隊女大隊長，蕭雅文長期投入急診災難醫學領域，救人無數，她今天上午表示，因為急診醫學接觸警消、義消工作，指導消防及義消救護、諮詢參與救護活動，交到很多朋友，覺得很有意義。

蕭雅文擔任桃園醫院災難醫學科主任及急診部主治醫師，從醫21年來，堅持第一線急診災難醫學救人，從林口長庚醫院展開急診醫學醫療至今，曾任林口長庚醫災難醫學科主任，3年前到衛福部桃園醫院，仍擔任急診部災難醫學科主任及主治醫師，為病人與死神拔河，救人無數，她更重視到院前救治，投入義消救護大隊義無反顧。

蕭雅文表示，長期在急診醫學科接觸消防救災送醫，擔任消防員緊急救護指導醫師，指導消防員現場第一時間緊急救護工作，因緣參與義消活動，經常指導義消CPR，包紮、止血、諮詢及上課，進而加入義消救護大隊擔任副大隊長（5年），與義消分享經驗收獲很大。

「我喜歡緊急醫療救護，可以有機會發揮所長協助EMT向上提升」，她說，災傷病患救治，不是到醫院才開始，而是在到院前的適當處置、到院前救護，有好品質的院前處置，才會有好醫療照護，「生命之鍊才完整」。