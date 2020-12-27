影／香菇寮大火夫妻跳窗逃 消防員撤出20秒後油槽爆

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聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平山區一間香菇寮今天凌晨發生火警，屋內有柴油和瓦斯桶，屋主夫妻從睡夢中被大火驚醒，二人來不及穿鞋子急從房間窗戶跳出逃生，消防隊員在大火中搶救時，消防小隊長章智鈞帶二名隊員爬進火場搶救，剛好空氣瓶的殘壓警報器響，消防隊員爬出後不到20秒，屋內的柴油槽爆炸燃燒，消防隊員有驚無險。

東勢消防分隊小隊長章智鈞表示，他和隊員到場支援搶救時，火勢已全面燃燒，屋內住宅警報器一直響， 屋主夫妻已逃出屋外，因有通報屋內放柴油槽，為避免引燃，他和二名隊員拉水線，從破壞的缺口爬進屋內，缺口只能供一人進出。

3名消防隊員爬進火場看到屋內火勢很大，也看到柴油槽地面有火引燃，情況危急，但此時3人的空氣呼吸瓶殘壓警報器已響，瓶內空氣供應量，只能再維持不到5分鐘，小隊長章智鈞決定帶隊員先撤出，從原本爬進的缺口爬出，3人爬出到屋外不到20秒，屋內柴油槽爆炸，高壓和高溫衝擊下，油槽頂端被炸出多個大洞；幸好屋內瓦斯桶未引爆，但香菇寮已被炸毀，屋頂也塌陷。

楊姓屋主說，2公尺高的油槽可裝6000公升油，昨天只裝部分殘油，香菇寮有推土機和堆高機等重機具，需柴油才有此儲油槽，起火原因由消防局調查中。

楊姓屋主表示，當時他與妻在睡夢中被火燒的聲音吵醒，也聽到住警器警報聲，打開客廳看到火勢很大，與妻一起打開房間窗戶，從窗戶跳出逃生，鞋子都來不及穿，幸好3名小孩昨天沒住家裡。

台中市消防局今天清晨4點29分獲報，和平區東關路一段有臨時屋火警，派遣谷關、和平、東勢及第二大隊等分隊，出動消防車10輛、救護車1輛，人員共23人到場搶救。

谷關分隊消防隊員到場發現，現場是香菇寮已全面燃燒，且門口有存放柴油及瓦斯桶，需再加派化學車前往支援，立即加派東勢消防分隊人車到場；今天早上6點多，火勢撲滅、殘火處理，燒毀一間香菇寮，存放的柴油已燒光，燃燒面積約600平方公尺，無人員受傷。

台中市和平山區今天凌晨發生香菇寮火警。圖／ 台中市消防局提供
台中市和平山區今天凌晨發生香菇寮火警。圖／ 台中市消防局提供
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