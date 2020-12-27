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6人登山隊單攻白姑大山5旬男失聯 傳迷途石瀑區搜救中

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6人登山隊單攻白姑大山…5旬男失聯 傳迷途石瀑區搜救中

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

台中市一支6人登山隊26日赴南投縣仁愛鄉單攻白姑大山，原定同日晚上下山，其中陳姓男子疑似迷途且失聯，且僅帶輕裝備入山，隊友憂心其安危，今凌晨對外求援，南投縣消防局已組搜救隊上山，並協請現場一支13人登山隊幫忙找人。

據瞭解，這支台中市6人登山隊26日凌晨1時出發單攻白姑大山，預計同日晚上10時返登山口，未料本來走在隊伍中間的50歲陳姓隊員，不知何故落隊，未依時間下山，直到最後一位隊友下山仍不見他，有隊友獲報他迷途，急向外求援。

南投縣消防局指出，今凌晨2時51分獲報，指稱該登山隊單攻白姑大山，但隊上陳姓隊員沒依時間下山，且有LINE訊息，指他在石瀑區迷路，之後就連絡不上，且因為是單攻行程，所以僅帶輕裝備，憂心入夜高山低溫，因此報案求援。

南投縣消防局第二大隊表示，該登山隊走前頭的隊員折返時說有在石瀑區看到陳，他們受理後隨即通報仁愛消防分隊、林務局東勢林管處及民間搜救人力，天未亮就集結11人搜救隊上山找人，同時出動空勤總隊直升機空勤1架次協尋。

只不過，光從紅香部落上山到石瀑區就要近1天時間，第二大隊長吳嘉宏說，在搜救隊還未抵達石瀑區前，試圖聯繫周邊登山隊伍，剛好有一支13人登山隊今上午會走到石瀑區，因此也委請他們幫忙，但尚無進一步訊息，將持續搜救。

台中市陳姓男子隨登山隊單攻白姑大山卻傳迷途失聯石瀑區，南投縣消防局組搜救隊上山找人。圖／南投縣消防局提供
台中市陳姓男子隨登山隊單攻白姑大山卻傳迷途失聯石瀑區，南投縣消防局組搜救隊上山找人。圖／南投縣消防局提供
台中市陳姓男子隨登山隊單攻白姑大山卻傳迷途失聯石瀑區，南投縣消防局組搜救隊上山找人。圖／南投縣消防局提供
台中市陳姓男子隨登山隊單攻白姑大山卻傳迷途失聯石瀑區，南投縣消防局組搜救隊上山找人。圖／南投縣消防局提供

台中市 直升機 低溫

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