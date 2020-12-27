「我要回去做餅乾了！」 他這句話讓警方知怎麼送到家

台北市文山區文山一一警分局，日前接獲轄內超商店員報案，一名男子在店內不斷徘徊，嘴裡喃喃自語，因此需要警方協助；員警到場後先將男子帶回派出所，並以相關資訊系統確認身分後，成功聯繫社工順利讓民眾平安返家。

木柵派出所警員鄭堡元、盧佩雯日前接獲通報，超商內疑似有人迷途，需要警方協助。鄭員2人到場後嘗試與男子溝通，男子口中嚷嚷：「我要吃便當」，對於員警詢問答非所問，經過一番溝通，男子才吐露自己的姓簡及出生日期（22歲）。

警方使用警用行動載具輔助查詢系統所查到的資料，卻無法聯絡到親屬。員警只能先將簡男護送回派出所，並提供飲水及食物給簡男充飢，簡男吃完後突然說了一聲「我要回去做餅乾了！」此時員警靈光一閃，推測簡男可能是附近非營利組織基金會的員工，馬上利用登載在失蹤人口系統的資料，成功聯繫到該會社工前來派出所接回。

警方進一步瞭解，簡男領有身心障礙手冊，在鄰近派出所的非營利組織基金會工作，偶爾就會偷跑出門，獨自搭乘大眾運輸交通工具四處遊玩，常讓社工操心不已，這次還好有警方協助，才順利將簡男平安找回，社工們肯定警察的積極與善心頻頻向警方道謝，簡男也向警方說謝謝並開心的比YA，邀請警察有空可以去吃他手做的餅乾。