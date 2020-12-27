聽新聞
test
0:00 / 0:00
元旦蘇花路廊南下破萬輛 花蓮警規畫34處熱點交管
公路總局預估，元旦連假首日蘇花路廊南下車流約1萬2000輛次。花蓮警方針對轄內台9線、台8線、台14甲線，以及七星潭風景區等路段，規畫34處旅遊車潮熱點，增加警力疏導交通，即時排除交通事故或塞車，順利疏導車流。
元旦連續假期為2021年1月1日至1月3日共3天，新城警分局預估轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、山月吊橋、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場，將是旅遊熱門景點。警方將針對風景遊憩區及易壅塞路段驟增車流，加強彈性交通管理及相關管制措施，請用路人配合交管，減速慢行。
新城分局長林明鋒表示，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳—崇德段），針對21公噸以上大貨車，於1月1日5時至17時、1月2日7時至13時、1月3日12時至16時禁止雙向通行，希望藉管制方式，紓解尖峰時段車流。
林明鋒指出，公路總局將實施和平、崇德地區大客車優先道，盼民眾可多搭乘大眾運輸工具，減少時間及避免有塞車的情形。實施路段及時間，包括台9線和平段外車道的克尼布東路至中仁隧道北端路口，南下實施時段為1日的5時至17時、北上時段為3日的11時至16時；台9線崇德段內側車道太魯閣大橋至崇德管制站北上時段，在3日的11時至16時。
另外，花蓮警分局在連假期間，每天中午12點到晚上11點，將針對市區中山路、中正路、中華路、重慶路等路段，實施交通管制；特別在跨年晚會的東大門廣場周邊，進行道路交通管制，車輛不得進入，時段為12月31日16時起至1月1日1時左右（交通恢復正常），建議當天參加晚會的民眾，提前將車輛停放至花崗山停車場、自由街停車場、民國路與復興街交叉口停車場、公園路與軒轅路交叉口停車場、太平洋公園停車場、北濱街路旁，再步行方式進入會場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言