元旦蘇花路廊南下破萬輛 花蓮警規畫34處熱點交管

公路總局預估，元旦連假首日蘇花路廊南下車流約1萬2000輛次。花蓮警方針對轄內台9線、台8線、台14甲線，以及七星潭風景區等路段，規畫34處旅遊車潮熱點，增加警力疏導交通，即時排除交通事故或塞車，順利疏導車流。

元旦連續假期為2021年1月1日至1月3日共3天，新城警分局預估轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、山月吊橋、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場，將是旅遊熱門景點。警方將針對風景遊憩區及易壅塞路段驟增車流，加強彈性交通管理及相關管制措施，請用路人配合交管，減速慢行。

新城分局長林明鋒表示，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳—崇德段），針對21公噸以上大貨車，於1月1日5時至17時、1月2日7時至13時、1月3日12時至16時禁止雙向通行，希望藉管制方式，紓解尖峰時段車流。

林明鋒指出，公路總局將實施和平、崇德地區大客車優先道，盼民眾可多搭乘大眾運輸工具，減少時間及避免有塞車的情形。實施路段及時間，包括台9線和平段外車道的克尼布東路至中仁隧道北端路口，南下實施時段為1日的5時至17時、北上時段為3日的11時至16時；台9線崇德段內側車道太魯閣大橋至崇德管制站北上時段，在3日的11時至16時。