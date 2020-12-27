花蓮55歲女子「石梯坪」採海菜落海 到院前無呼吸心跳

花蓮縣豐濱鄉一名55歲林姓女子，今天上午7點多到石梯坪採集海菜，不知何故突然失足落海，同行友人發現時，林女已無呼吸心跳，由附近釣客協助上岸。警消、海巡獲報趕緊將林女送醫，目前仍命危急救中，詳細落海原因尚須由海巡調查。

警方表示，約今早8時許接獲民眾報案，於豐濱鄉石梯坪園區有民眾落海需要救援，到場後發現落海者為一女性鄉民，已由附近釣客協助營救上岸，立即由救護人員送往衛福部花蓮醫院豐濱分院搶救，該此事故目前由海巡第一二大隊處理中。

花蓮縣消防局第二大隊指出，豐濱分隊接獲石梯坪有溺水案件，現場由民眾救援上岸，由勤務中心持續線上指導民眾施行心肺復甦術，8時許到達現場後消防員接手，評估無呼吸及頸動脈後持續心肺復甦術，AED不建議電擊，並緊急送醫救治。