聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮55歲女子「石梯坪」採海菜落海 到院前無呼吸心跳
花蓮縣豐濱鄉一名55歲林姓女子，今天上午7點多到石梯坪採集海菜，不知何故突然失足落海，同行友人發現時，林女已無呼吸心跳，由附近釣客協助上岸。警消、海巡獲報趕緊將林女送醫，目前仍命危急救中，詳細落海原因尚須由海巡調查。
警方表示，約今早8時許接獲民眾報案，於豐濱鄉石梯坪園區有民眾落海需要救援，到場後發現落海者為一女性鄉民，已由附近釣客協助營救上岸，立即由救護人員送往衛福部花蓮醫院豐濱分院搶救，該此事故目前由海巡第一二大隊處理中。
花蓮縣消防局第二大隊指出，豐濱分隊接獲石梯坪有溺水案件，現場由民眾救援上岸，由勤務中心持續線上指導民眾施行心肺復甦術，8時許到達現場後消防員接手，評估無呼吸及頸動脈後持續心肺復甦術，AED不建議電擊，並緊急送醫救治。
第一二岸巡隊指出，落海者為55歲林姓女子，是豐濱鄉港口村村民，今早與友人到石梯坪採海菜，不明原因意外落海，目前已送醫急救，並通知家屬到院，落海原因有待調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言