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山友爬浸水營古道疑腰痛無法走 屏東消防摸黑上山搭救
高雄市一名吳姓男子（65歲），昨天跟著登山團一同前往屏東枋寮浸水營古道往台東方向健行，卻在步道6k處，疑似腰痛無法行走。同團友人變通報消防協助救援。屏東縣政府消防局共派遣8車14人攜帶繩索、照明燈、鈦金屬擔架等山域救援裝備，於當晚將吳男送往枋寮醫院救治，所幸並無生命危險。
屏東縣政府消防局昨天下午4時許，接獲台東消防局轉報，有一團約13人的登山團前往枋寮春日鄉浸水營古道往台東方向健行，於步道6k處有一名男性身體不適無法行走。
消防獲報後，立即派遣第三大隊大隊部、春日分隊、枋寮分隊、佳冬分隊、林邊及特搜大隊，共計各式8輛車、14名搜救人員，攜帶繩索、照明燈、鈦金屬擔架等山域救援裝備，前往救援。
搜救人員於當晚8時49分抵達登山團位置，並讓無法行動的吳男自行服用止痛劑，在協助他行走約3公里，後使用附有特殊輪子的鈦金屬擔架推登山口，隨即送往枋寮醫院救治，所幸並無生命危險。
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