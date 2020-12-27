要匯美金1萬給知心臉友 行員幫她擋下報警免被騙

台中市民洪姓女子前天欲匯款美金1萬元至香港帳戶，卻不認識收款人，對於資金流向又支吾其詞，銀行李姓行員直覺有異便請另名吳姓女副理一同確認。經驗老道的吳副理與銀行老客戶洪女熟識，知悉洪女過去從未與國外有資金上的往來，請她向對方確認時，卻見洪女拿出手機稱是臉書認識的朋友，幾可確定洪女遭詐，立即通知警方到場協助勸阻。

台中市警三分局東區分駐所員警蔡孟涵、盧禹丞本月25日上午獲報前往轄內銀行處理疑有民眾遭詐，機警的李姓行員向員警表示，有名洪姓女子(57歲)欲匯款美金1萬元(約新臺幣28萬元)至香港帳戶，卻不認識收款人，對於資金流向又支吾其詞。

李直覺有異便請另名吳姓女副理一同確認。經驗老道的吳副理與銀行老客戶洪女熟識，知悉洪女過去從未與國外有資金上的往來，請其向對方確認時，卻見洪女拿出手機稱是臉書認識的朋友，幾可確定洪女遭詐，立即通知警方到場協助勸阻。

許女表示，自己約在1年前透過臉書認識這名自稱住在香港的陳姓男子，陳男稱兩人過去在香港有一面之緣，每天透過通訊軟體相談甚歡，對方表示，最近其叔叔的公司有優惠股票可以購入，正是投資的好時機，還傳了香港身分證照片及與叔叔的合照，取信於洪女。洪女向警方表示，兩人雖然從未見過面，卻是網路知己彼此相知相惜，這次對方要她匯款進行投資，她才會不疑有他。

員警到場時，洪女正和自稱住香港的陳男通話，員警接過電話與其交談，陳男不但迴避警方提問，資訊頻頻錯報，最後還惱羞成怒掛斷電話。員警拿出過往新聞案例，表示詐騙集團手法層出不窮，假投資也是最近正夯的詐術，經過眾人苦口婆心向她勸說，「電話不要再接了！妳辛辛苦苦賺的錢，不要別人說幾句，只用一通電話就把妳的錢騙走。」