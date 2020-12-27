旭富爆炸案祭重罰 孫大千：鄭文燦工廠安檢虛應故事？

旭富製藥桃園廠近日發生爆炸，桃園市長鄭文燦對旭富危險物品管理失當，未明確告知救災訊息與造成環境汙染祭出重罰。前立委孫大千昨晚間在臉書質疑，桃園市政府每年都有進行工廠消防檢查，檢查都是虛應故事嗎？難怪鄭人緣這麼好。

孫大千表示，根據消防署統計，從民國107年至今三年時間中，全國總共發生的火災有1385件，其中光是桃園市就有119件，占全國比例的8.6%，犧牲29條無辜生命，其中光是工廠火災就發生48件，占桃園市火災的40%。

孫大千說，旭富製藥此次爆炸，再次突顯桃園市工安、消檢弊病，但桃園市政府每一次都要災難鑄成才發現違法事端，都用重罰來轉移焦點，卻不追究檢查失職責任，鄭文燦變成一個火災市長。