影／老翁穿越馬路被機車撞上 送醫急救不治

嘉義市8旬李姓老翁昨晚8時許，步行穿越嘉義興業東路、南田路口時，被魯姓男子騎機車撞上倒地，消防人員獲報到場時，老翁倒臥馬路上已失去呼吸心跳，送醫急救至今日凌晨無效宣告不治，魯男持續住院治療中，事故責任仍待警方調查。

警方表示，魯男、李翁酒測值都是零，車禍原因初判是老翁未走斑馬線，騎士未注意前方狀況，詳細事故原因仍待釐清。

今天下午有網友將現場監視器影片上傳臉書，李姓老翁當時從興業東路對向車道穿越馬路時，走在快車道時先停中線等待，見右邊車輛變少，即穿越快車道，突然被魯姓男子的雙載機車撞倒。