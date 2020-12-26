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近月2死亡車禍警大執法！車主控耶誕節收超速罰單傻眼

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平頭汴山區136縣道長龍路分別在上個月19日、本月5日近月內發生2起機車死亡車禍，警方因此在該路段設置移動式測速照相儀器等「大執法」，一名網友因本月5日機車遭開單上網PO文表示，自認騎2、30公里卻在耶誕節收到超速罰單，「這是強迫中獎嗎？」「真的傻眼，擾民！」

台中市警局太平分局回應，該部測速照相機組定期送驗，近期在上個月初送至經濟標準檢驗局檢驗合格；警方回溯發現，鄧姓車主的機車一開始騎得很快之後才減速，並非如一路都騎2、30公里，但也不排除是儀器出錯，分局將檢視該部測速照相機組，並且主動送驗，若有瑕疵之處，將主動撤單，或協助救濟程序。

頭汴山區136縣道一個月內2起機車死亡車禍，上個月19日下午，28歲洪姓上班族在長龍路3段290巷口轉彎處時，疑因過彎失去重心跨越雙黃線，與對向預拌混凝土車碰撞當場死亡，本月5日，王姓男大學生騎車行經長龍路四段近赤崁頂36K處，疑似過彎不慎自摔送醫不治。

網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他5日下午騎大型重機行經太平136縣道，因知該路段有測速取締，時速都保持在2、30公里左右。不料25日聖誕節竟收到罰單，且違規事實還載明時速90公里，超速50公里，讓他傻眼直呼「這是強迫中獎嗎？」申訴還得跑監理站，又得請假，真的「傻眼，擾民！」

網友在臉書PO文，指騎機車未超速，卻被測速照相拍下違規。圖／翻攝自爆怨公社
網友在臉書PO文，指騎機車未超速，卻被測速照相拍下違規。圖／翻攝自爆怨公社

測速 車禍

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