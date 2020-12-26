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台3線高速過彎失控衝撞山壁 電線桿粉碎整根斷橫摔路中

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

台3線82.9公里北埔往峨眉方向，今天下午發生一起自小客車自撞山壁事故，當場將路旁的電線桿從基部直接撞斷，整排電線就四散在4線車道上，自小客車則扭曲變形卡在水溝當中，竹東警消獲報立刻趕往現場處理，車上駕駛身受重傷已被緊急送醫急救。

據了解，這起事故發生在今天（26日）下午2時許，地點就位在台3線北埔往峨眉、暗窩附近，肇事的白色自小客車疑似因高速過彎失控，當場衝撞路旁山壁，還撞斷電線桿，電線桿基座粉碎折斷，電線四散摔在馬路上造成交通中斷，目前仍在處理當中。

肇事駕駛事發後身受重傷被路過民眾從車內救出，一度躺在路旁等待救援，目前已被送往醫院急救，竹東警方表示仍需進一步調查，才能釐清事故發生經過，台電人員也已趕到現場要搶修遭撞斷的電桿。

白色自小客車自撞山壁將電桿連根拔起，現場電線四散交通受阻。圖／翻攝自臉書「我是新竹縣北埔人」
白色自小客車自撞山壁將電桿連根拔起，現場電線四散交通受阻。圖／翻攝自臉書「我是新竹縣北埔人」
白色自小客車自撞山壁將電桿連根拔起，現場電線四散交通受阻。圖／翻攝自臉書「我是新竹縣北埔人」
白色自小客車自撞山壁將電桿連根拔起，現場電線四散交通受阻。圖／翻攝自臉書「我是新竹縣北埔人」
白色自小客車自撞山壁將電桿連根拔起，現場電線四散交通受阻。圖／翻攝自臉書「我是新竹縣北埔人」
白色自小客車自撞山壁將電桿連根拔起，現場電線四散交通受阻。圖／翻攝自臉書「我是新竹縣北埔人」

白色自小客車自撞山壁將電桿連根拔起，現場電線四散交通受阻。圖／翻攝自臉書「我是新竹縣北埔人」
白色自小客車自撞山壁將電桿連根拔起，現場電線四散交通受阻。圖／翻攝自臉書「我是新竹縣北埔人」

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