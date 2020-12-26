又見「戰地情人」愛情詐騙 高市熟女險失金20萬

高雄市旗山區一名單身熟女日前到郵局匯款，宣稱要匯7200美元去國外給當戰地醫師的男友購買醫療物資，此說詞引發郵局人員懷疑。員警獲報到場，引用許多人遭詐騙案例，女子才相信戰地情人只是為了詐財。

旗山警分局今天指出，旗山區一名女子日前去郵局匯款到土耳其，聲稱她的男友在戰地擔任醫師，亟需現金購買醫療物資，待戰爭結束後會來台灣共組家庭。

郵局人員依經驗判斷，眼前女子極可能遇上詐騙集團，聯繫員警到場協助。