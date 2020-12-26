又見「戰地情人」愛情詐騙 高市熟女險失金20萬

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導

高雄市旗山區一名單身熟女日前到郵局匯款，宣稱要匯7200美元去國外給當戰地醫師的男友購買醫療物資，此說詞引發郵局人員懷疑。員警獲報到場，引用許多人遭詐騙案例，女子才相信戰地情人只是為了詐財。

旗山警分局今天指出，旗山區一名女子日前去郵局匯款到土耳其，聲稱她的男友在戰地擔任醫師，亟需現金購買醫療物資，待戰爭結束後會來台灣共組家庭。

郵局人員依經驗判斷，眼前女子極可能遇上詐騙集團，聯繫員警到場協助。

建國派出所員警前往郵局阻止女子匯款，女子起初不相信被騙。員警苦勸說，手機通訊軟體發達，詐騙集團常使用「無國界醫師」、「異地高層官員」等身分向單身女子甜言蜜語，故意製造愛情陷阱來騙取錢財，花不少時間才說服成功。

旗山區一名單身熟女到郵局匯款，準備匯7200美元給土耳其情人時遭警方勸阻。記者徐白櫻／翻攝
旗山區一名單身熟女到郵局匯款，準備匯7200美元給土耳其情人時遭警方勸阻。記者徐白櫻／翻攝

郵局 詐騙集團 醫師

延伸閱讀

高市籍漁船違規使用拖網 海巡署出動無人機蒐證送辦

影／反對大社工業區降編 高雄石化業勞工上街頭抗議

捷運岡山路竹延伸線高市需自籌百億 陳其邁出這招解決

中職／蔡其昌戴龍隊球帽給溫暖 第6隊要先探詢高市

相關新聞

1家7口待援！父上網籌醫藥費卻遭酸 真相曝光社會送暖

台中市一名27歲江姓男子育有5子，前天平安夜臉書PO文表示，孩子發燒，沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌錢。遭部份網友圍剿，有的...

屁孩三重家樂福開飲料偷喝嬉鬧 慘被警依竊盜罪送辦

家樂福蘆洲店傳出有人店內四處搗亂，不僅戳破包裝、騷擾女客人，還將偷喝販售的飲料再將喝過的飲料放回架上；轄區三重警方網巡後...

高雄茂林山區發生飛行傘迫降 男子卡在樹上自行脫困

高雄市茂林區中午左右傳出飛行傘迫降事故，一名年約53歲的男子在飛行時迫降得樂日嘎大橋附近山區，人卡在樹上下不來，透過友人...

「女兒的生命竟然計時的」 SMA女童父判勝訴卻難掩傷痛

婦產科醫院和醫事檢驗所搞錯孕婦血液檢體，致艾力克的妻子生下罹患嚴重型脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的女兒，艾力克夫婦對女兒僅...

影／新店民宅火警 一家5口從屋頂逃3歲男童與41歲父送醫

新北市新店區25日晚上11時許發生平房加蓋2樓鐵皮屋起火全面燃燒，屋主一家5口急忙逃至隔壁街平房屋頂，由消防人員架梯救下...

台3線高速過彎失控衝撞山壁 電線桿粉碎整根斷橫摔路中

台3線82.9公里北埔往峨眉方向，今天下午發生一起自小客車自撞山壁事故，當場將路旁的電線桿從基部直接撞斷，整排電線就四散...

屏東潮州停車攻防戰 潑漆、刮車、三角錐插鐵條樣樣來

屏東潮州光明里路僅有約6米寬上，道路兩旁10多戶住家，經常有車輛停放在住家門前，雖然並不違法，但車輛停靠越多道路使用空間...

外僑女大生搭公車大意遺落後背包 高雄暖警尋回

就讀高雄高苑科大的馮姓女學生，因搭乘公車時，誤將背包遺留在公車上，又對於高雄不熟，慌張下找上警方求助，幸好後來經過警員聯...

陷網路愛情投資虛擬貨幣 金錢無回列警示帳戶才知被詐騙

刑事局打擊詐欺犯罪中心指出，近來利用網路交友，欺騙民眾假投資真詐財的情況仍屢見不鮮，台北市林姓男子今年7月間接獲「兼差賺...

少女揪未成年學姐齊當傳播妹 3個月坐檯72次搏皮肉錢

台中市簡姓男子經營傳播公司，媒介傳播妹到各大娛樂場所陪酒坐檯，並從中抽取佣金，警方查出，簡涉嫌在去年4月至6月間，媒介兩...

影／現場畫面！債務糾紛鬧上台南地院還在庭外打群架

台南地院前天下午3時多當事人因債務糾紛鬧上法庭，開庭前已在法庭外口角，未料，開完庭後又爆口角後，7、8人在庭外大打出手，...

台中市警局警官疑偷拿同事茶葉和宣導品 調職函送法辦

台中市警局保安科張姓警務正遭人指控，多次順手牽羊，偷走同事擺放在辦公處所的茶葉、線香、馬克杯等物品，全案報請台中地檢署指...

熱門新聞

歸仁雙屍案被關押6834天 謝志宏獲補償2319萬元要覆審

1家7口待援！父上網籌醫藥費卻遭酸 真相曝光社會送暖

中科院宿舍成大麻農場 技術師勤培育、還被查獲毒郵票

宜蘭羅東民宅火警 傳人員受困搶救中

高雄大魯閣摩天輪耶誕夜驚魂 14遊客受困

屁孩三重家樂福開飲料偷喝嬉鬧 慘被警依竊盜罪送辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。