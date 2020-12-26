中市警局出家賊 政風揪出涉案警官移送法辦

中央社 / 台中26日電

台中市警察局最近時有人員放在辦公室的茶葉、線香、馬克杯等私人物品丟失，經由政風等單位展開調查後，發現保安科的張姓警官涉嫌重大，依贓物、竊盜等罪嫌移送檢方偵辦。

台中市警局今天表示，由於辦公室內時有私人物品遺失，政風等相關單位展開調查，19日上午9時多，調查人員在市警局地下停車場發現保安科張姓警務正以手推車運送疑是贓物的茶葉正要離開。

警方指出，經過調查人員盤查、詢問及被害人指證，張員雖矢口否認有竊盜行為，但對物品來源交代不清，認為張員涉持有贓物罪嫌重大，先行以贓物罪嫌移送台中地檢署偵辦。

全案經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦後，警方表示，調查人員於24日另在張員位於北區的租屋處，起出疑為贓物的茶葉、線香及馬克杯等物品，經被害人指認是個人遭竊物品後，全案再依違反竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

對於警官違反風紀案件，中市警局指出，一向秉持不掩飾，不庇縱、不徇私原則，一經發現違法犯紀徵候，主動查處，依法從嚴究辦，絕不寬貸，並持續教育所屬法紀觀念，要求各級幹部嚴管勤教，禁絕類似案件發生。

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