高雄茂林山區發生飛行傘迫降 男子卡在樹上自行脫困

高雄市茂林區中午左右傳出飛行傘迫降事故，一名年約53歲的男子在飛行時迫降得樂日嘎大橋附近山區，人卡在樹上下不來，透過友人打電話報警求助。警消表示，獲報前往現場搜救受困男子，可是一直找不到人，回撥電話才知道對方已經自行脫困離去，對方不願透露從何處起飛，無法追查相關細節。

今天下午，一名53歲男子從事飛行傘運動，受困樹上需要救援，男子透過友人打電話求助。接獲報案後，茂林分駐所員警會同茂林消防分隊人員趕往搜救，不過警消抵達現場卻找不到人，回撥報案電話得知，受困男子已經自行脫困離去。警方說，報案人不透露個人資料，也不願意說明從何處起飛，無法追查迫降原因。