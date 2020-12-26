高雄茂林山區發生飛行傘迫降 男子卡在樹上自行脫困
高雄市茂林區中午左右傳出飛行傘迫降事故，一名年約53歲的男子在飛行時迫降得樂日嘎大橋附近山區，人卡在樹上下不來，透過友人打電話報警求助。警消表示，獲報前往現場搜救受困男子，可是一直找不到人，回撥電話才知道對方已經自行脫困離去，對方不願透露從何處起飛，無法追查相關細節。
今天下午，一名53歲男子從事飛行傘運動，受困樹上需要救援，男子透過友人打電話求助。接獲報案後，茂林分駐所員警會同茂林消防分隊人員趕往搜救，不過警消抵達現場卻找不到人，回撥報案電話得知，受困男子已經自行脫困離去。警方說，報案人不透露個人資料，也不願意說明從何處起飛，無法追查迫降原因。
高市消防局指出，下午1點23分左右接獲報案，當事人沒有外傷且意識清楚，拒絕送醫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言