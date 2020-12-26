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屏東潮州停車攻防戰 潑漆、刮車、三角錐插鐵條樣樣來

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東潮州光明里路僅有約6米寬上，道路兩旁10多戶住家，經常有車輛停放在住家門前，雖然並不違法，但車輛停靠越多道路使用空間就越小，甚至還多次衍生停車糾紛，昨天便有車主將車停靠自家門前卻慘遭潑漆，於是憤而報案並PO網，潮州警方也協調周邊鄰居調閱監視器畫面，針對潑漆兇手展開追查。

一名剛搬至光明里路的住戶，昨天將汽車停靠在自家門前卻慘遭潑漆，於是憤而報案並PO網，更引起網友熱議，雖然警方獲報後，已經展開協調周邊鄰居調閱監視器畫面，針對潑漆兇手展開追查，但這起事件也顯現該處停車問題。

潮州鎮光春里長賴金地表示，潮州光明里路僅有約6米寬，道路兩旁10多戶住家經常有車輛停放在住家門前，雖然並不違法，但道路卻只剩下3米的可用空間，不僅影響車輛進出，就連每天垃圾車行經此處都相當擁擠。

據了解，潮州光明里路常因停車問題引發糾紛，據附近住戶表示，即使車輛停在自家門口，仍發生過輪胎遭刮破、車體被刮傷，車牌遭拔走，甚至被貼上辱罵字眼的字條等停車糾紛，甚至有住戶為了防止外人停車將三角錐插上鐵條，成為此處停車位攻防戰的奇特景象。

賴金地說，部分住戶不只擁有一輛車，若所有住戶都將車輛停在門前，勢必會影響交通，也會影響住戶進出，但在光明里路附近，也有其他停車位及停車場，因此，也向住戶呼籲，可多利用其他停車位，至於個人權益可以去爭取，但還是希望不要以極端的手段來處理糾紛。

屏東潮州光明里路僅有約6米寬，若道路兩旁都有停車，就只剩下3米的可用道路空間。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州光明里路僅有約6米寬，若道路兩旁都有停車，就只剩下3米的可用道路空間。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州光明里路留有昨天住戶車輛遭潑漆的痕跡。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州光明里路留有昨天住戶車輛遭潑漆的痕跡。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州光明里路某住戶將三角錐插上鐵條防止外人停車。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州光明里路某住戶將三角錐插上鐵條防止外人停車。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州光明里路昨天有住戶車輛遭潑漆。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州光明里路昨天有住戶車輛遭潑漆。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州光明里路僅有約6米寬，若道路兩旁都有停車，就只剩下3米的可用道路空間。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州光明里路僅有約6米寬，若道路兩旁都有停車，就只剩下3米的可用道路空間。記者陳弘逸／攝影
潮州鎮光春里長賴金地表示，潮州光明里路僅有約6米寬，道路兩旁10多戶住家經常有車輛停放在住家門前，雖然並不違法，但道路卻只剩下3米的可用空間，不僅影響車輛進出，就連每天垃圾車行經此處都相當擁擠。記者陳弘逸／攝影
潮州鎮光春里長賴金地表示，潮州光明里路僅有約6米寬，道路兩旁10多戶住家經常有車輛停放在住家門前，雖然並不違法，但道路卻只剩下3米的可用空間，不僅影響車輛進出，就連每天垃圾車行經此處都相當擁擠。記者陳弘逸／攝影

潑漆 監視器 屏東

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