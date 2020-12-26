屏東潮州停車攻防戰 潑漆、刮車、三角錐插鐵條樣樣來
屏東潮州光明里路僅有約6米寬上，道路兩旁10多戶住家，經常有車輛停放在住家門前，雖然並不違法，但車輛停靠越多道路使用空間就越小，甚至還多次衍生停車糾紛，昨天便有車主將車停靠自家門前卻慘遭潑漆，於是憤而報案並PO網，潮州警方也協調周邊鄰居調閱監視器畫面，針對潑漆兇手展開追查。
一名剛搬至光明里路的住戶，昨天將汽車停靠在自家門前卻慘遭潑漆，於是憤而報案並PO網，更引起網友熱議，雖然警方獲報後，已經展開協調周邊鄰居調閱監視器畫面，針對潑漆兇手展開追查，但這起事件也顯現該處停車問題。
潮州鎮光春里長賴金地表示，潮州光明里路僅有約6米寬，道路兩旁10多戶住家經常有車輛停放在住家門前，雖然並不違法，但道路卻只剩下3米的可用空間，不僅影響車輛進出，就連每天垃圾車行經此處都相當擁擠。
據了解，潮州光明里路常因停車問題引發糾紛，據附近住戶表示，即使車輛停在自家門口，仍發生過輪胎遭刮破、車體被刮傷，車牌遭拔走，甚至被貼上辱罵字眼的字條等停車糾紛，甚至有住戶為了防止外人停車將三角錐插上鐵條，成為此處停車位攻防戰的奇特景象。
賴金地說，部分住戶不只擁有一輛車，若所有住戶都將車輛停在門前，勢必會影響交通，也會影響住戶進出，但在光明里路附近，也有其他停車位及停車場，因此，也向住戶呼籲，可多利用其他停車位，至於個人權益可以去爭取，但還是希望不要以極端的手段來處理糾紛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言