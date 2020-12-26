外僑女大生搭公車大意遺落後背包 高雄暖警尋回

就讀高雄高苑科大的馮姓女學生，因搭乘公車時，誤將背包遺留在公車上，又對於高雄不熟，慌張下找上警方求助，幸好後來經過警員聯繫下，順利找到馮的後背包。

三民二警分局表示，昨天上午10點多時，警方接獲轄區內建興路上某家超商內，有民眾請求協助，覺民派出所警員到場時，原來是一位就讀高苑科大的越南籍馮姓橋生需要協助。

警方上前與馮女攀談，得知她搭乘公車來到三民區找朋友，沒想到在下公車時，一時恍惚，將後背包遺留在公車上，由於她對三民區不熟悉，不知所措下才想到找警方求助。

員警先安撫馮女不安情緒，再詢問她還記得是否還記得是搭乘哪部公車？幸好馮還記得公車編號是「168西」，警方隨即聯絡上客運公司，輾轉得知馮女的後背包在客運公司的服務中心內等待認領。