聽新聞
test
0:00 / 0:00
外僑女大生搭公車大意遺落後背包 高雄暖警尋回
就讀高雄高苑科大的馮姓女學生，因搭乘公車時，誤將背包遺留在公車上，又對於高雄不熟，慌張下找上警方求助，幸好後來經過警員聯繫下，順利找到馮的後背包。
三民二警分局表示，昨天上午10點多時，警方接獲轄區內建興路上某家超商內，有民眾請求協助，覺民派出所警員到場時，原來是一位就讀高苑科大的越南籍馮姓橋生需要協助。
警方上前與馮女攀談，得知她搭乘公車來到三民區找朋友，沒想到在下公車時，一時恍惚，將後背包遺留在公車上，由於她對三民區不熟悉，不知所措下才想到找警方求助。
員警先安撫馮女不安情緒，再詢問她還記得是否還記得是搭乘哪部公車？幸好馮還記得公車編號是「168西」，警方隨即聯絡上客運公司，輾轉得知馮女的後背包在客運公司的服務中心內等待認領。
警方隨即請馮女坐上警備車，將她載往客運公司領取後背包。馮也說，她是越南僑生，對於台灣警方熱心積極幫忙，相當感謝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言