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陷網路愛情投資虛擬貨幣 金錢無回列警示帳戶才知被詐騙

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局打擊詐欺犯罪中心指出，近來利用網路交友，欺騙民眾假投資真詐財的情況仍屢見不鮮，台北市林姓男子今年7月間接獲「兼差賺錢」的簡訊，簡訊附上正妹的line id，林男心動將這名暱稱「果味VC」正妹加入好友，並與對方相談甚歡。

這名網路正妹在和林男交談過程中，摸清林男的經濟能力，就以「零風險、高報酬、保證出金」等話術，搭配甜言蜜語的柔情攻勢，要求林男下載「KZ科澤（USDT JOB）」APP並註冊會員相約一同投資虛擬貨幣，投資初期，林男確實有領回部分獲利款項，並持續加碼匯款7筆，約新台幣14萬元，但此時林男還不知道，這是詐騙集團「放長線釣大魚」的慣用手法。

直到11月27日，銀行通知林男帳戶遭被害人報案成為警示戶，投資網站也無法開啟，他才驚覺原來網路正妹所稱的獲利金額，都是詐騙其他被害人的款項！林男再上網搜尋發現，「KZ科澤（USDT JOB）」的詐騙手法，半年前就有熱心民眾在網路宣傳；更有民眾反映諮詢165反詐騙專線後，也被告知是詐騙網站，此時林男只能怪自己被蒙蔽，陷入假交友（投資）詐騙的陷阱，以致損失慘重。

刑事警察局統計今年1月到12月20日間，全般詐欺案件受理2萬1851件，其中假投資、假交友(投資詐騙)合計受理3634件，較去年同期增加1132件(+45.24%)，其中涉及詐騙投資的虛擬貨幣平臺前3名，分別為ENAI(寰宇國際)、GF投資平臺、科澤(USDT job)。

刑事警察局呼籲，近期假投資及假交友(投資詐騙)手法層出不窮，詐騙集團多利用網路通訊軟體社群或交友軟體，初期以網路戀愛或交好友的方式博取信任，再以報好康的話術引導民眾進入境外架設的假投資網路平臺投資，製造獲利且正常出金的假象，等取得信任後，接續誘使被害者挹注大筆資金，再編制虛假獲利數字在入金平臺上，藉以持續增加詐騙金額，導致許多受害者傾家蕩產，負債累累。

另外警方近期接獲民眾報案稱網路銀行遭盜刷，後經查證民眾是遭詐騙集團以假交友(投資詐騙)方式詐騙，將自己網路銀行的錢匯入歹徒指定的帳戶內，因一時不甘受騙，向警方謊稱遭不名人士盜刷，警方呼籲有投資需求的民眾，應循正常投資管道下標，切勿一時沖昏頭誤信歹徒話術，報案時也應提供正確資訊，以免影響警方辦案甚至觸法，如遇有疑似投資詐騙問題，可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢、上網內政部警政署165全民防騙網（https://165.npa.gov.tw/#/）或臉書CIB局長室粉絲頁查看最新詐騙宣導。

刑事局提醒假交友、假投資、真詐騙案件增多，民眾一定要注意小心。記者廖炳棋/翻攝
刑事局提醒假交友、假投資、真詐騙案件增多，民眾一定要注意小心。記者廖炳棋/翻攝
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詐騙集團 警察

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