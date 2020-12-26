「女兒的生命竟然計時的」 SMA女童父判勝訴卻難掩傷痛

婦產科醫院和醫事檢驗所搞錯孕婦血液檢體，致艾力克的妻子生下罹患嚴重型脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的女兒，艾力克夫婦對女兒僅能靠4個月打1針的藥劑才能維續生命，傷痛女兒的生命竟然像要「計時的」要1節、1節的延長，不禁悲從中來。

高雄市某婦產科醫院與合作的醫事檢驗所幫孕婦產檢，透過宅急便送血液檢體，過程中疑錯置孕婦的血液檢體，侵害孕婦的墮胎權，令孕婦順下產罹患嚴重型脊髓性肌肉萎縮症的女嬰，造成夫妻與小孩生活遭受痛苦。高雄地方法院判決醫院及檢驗負責人敗訴，應連帶賠償孕婦331萬餘元。全案可上訴。

嚴重型脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者，在出生後1個月會出現四肢及軀幹無力、肌張力減退，頸部控制、吞嚥及呼吸皆困難，易罹患呼吸道感染，大部分病患在2歲以前就會因呼吸衰竭死亡。

艾力克夫婦因醫院和檢驗所的疏失，生下女兒3個月後，醫生才觀察到女兒和一般嬰兒不一樣，後來經台大醫院篩檢，確認女兒罹患SMA，艾力克直呼「驗錯了吧，當時驗的都好好的！」，直到他夫妻驗出都是「缺失型（SMA帶因者）」，有4分之1的機率生出SMA的小孩，事隔3年多，他仍無法調適心理，甚至也不敢告訴他的父母。

艾力克說，女兒慢慢出現SAM症狀，一般人吞嚥是身體反射機能、天生就會的，但是，女兒卻得要訓練，只能靠胃造口進食，他夫妻試著訓練女兒吞食，到現在3年多，女兒一吃東西就咳，只偶爾嘗試吃下洋芋片，到現在不會走路、無法爬行，只能「用滾的」才能移動，妻子只好辭職，只專心照顧女兒，當女兒每天吃力的由躺著坐了起來、靠在沙發慢慢站立，是他們最興奮的時刻。

他說，他們夫妻不知道女兒的生命可以延續多久，1年帶女兒出去玩1次，也都要「全副武裝」，帶呼吸器、抽痰機外出，要是輕微感冒，1天就要抽痰10次，睡覺的時候全得戴著呼吸器。