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台中市警局警官疑偷拿同事茶葉和宣導品 調職函送法辦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局保安科張姓警務正遭人指控，多次順手牽羊，偷走同事擺放在辦公處所的茶葉、線香、馬克杯等物品，全案報請台中地檢署指揮偵辦後，在19日發現張正在市警局停車場，以手推車運送贓物，另外又在24日，在張的住處起獲失竊的茶葉等物品，全案依竊盜、贓物函送台中地檢署後續偵辦，台中市警局表示，全案另有後續處分，已先將張調離現職。

台中市警局表示，近期發生部分同仁放置在辦公室的茶葉、線香、馬克杯宣導品及食品等物品失竊，因此由政風等相關單位展開調查。

本月19日上午9時許，調查人員在該局地下室停車場發現，保安科張姓警務正以手推車運送疑為贓物茶葉等物品欲離開，經盤查、詢問及被害人指證，張矢口否認有竊盜行為，但對於物品來源交代不清，調查人員認張涉持有贓物罪嫌重大，先行以贓物罪嫌移送台中地檢署偵辦。

經續報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，調查人員在24日另在張員位於台中市北區租屋處，起出疑為贓物的茶葉、線香及馬克杯等物品，經被害人指認是遭失竊物品後，全案將依違反竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

台中市警局強調，目前正研議對張的處分，先將張調離現職，對於警官、警員違反警風紀的案件，一向秉持不掩飾，不庇縱、不徇私原則，一經發現違法犯紀徵候，主動查處，依法從嚴究辦，絕不寬貸。並持續教育所屬法紀觀念，要求各級幹部嚴管勤教，禁絕類似案件發生。

台中市警局張姓警務正涉嫌行竊同事的茶葉、宣導品，市警局報請台中地檢署檢察官指揮後，依贓物、竊盜罪函辦。圖／報系資料照
台中市警局張姓警務正涉嫌行竊同事的茶葉、宣導品，市警局報請台中地檢署檢察官指揮後，依贓物、竊盜罪函辦。圖／報系資料照

茶葉 台中市 竊盜

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