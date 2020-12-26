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屁孩三重家樂福開飲料偷喝嬉鬧 慘被警依竊盜罪送辦

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

家樂福蘆洲店傳出有人店內四處搗亂，不僅戳破包裝、騷擾女客人，還將偷喝販售的飲料再將喝過的飲料放回架上；轄區三重警方網巡後發現介入了解，雖店家對於毀損店內包裝一事不提告，但因偷喝飲料的21歲楊男已涉及竊盜 ，警詢後依竊盜罪嫌函送。

近日因兩名男子在高雄家樂福隨地便溺引起民眾討論，昨天卻又出現一名網友在社群軟體「Dcard」上PO文，指她在另個社群軟體Instagram上看到有人在位於三重區的家樂福蘆洲店隨意將貨架上的飲料開來喝、戳破店內商品包裝，讓她十分錯愕。

據該名網友貼出的影片，一群人在標地「家樂福蘆洲店」的地方嬉笑玩樂，騎店內展示自行車遊蕩、亂翻店家販售的糖果，甚至還戳破店內商品包裝，最後該男更拿起加上未開封飲料，拆開包裝喝一口後再放回去。

事後家樂福在民眾通知後全面檢查沖泡飲料是否被拆封，有疑似拆封痕跡的將下架；警方則在網巡發現後介入，調查地點確實為家樂福蘆洲店，當時店內有三男兩女趁著耶誕節凌晨時分跑到店內「夜遊」，見四下無人便開始嬉笑搗亂。

店家因店內商品受到毀損不大，未對男子涉及毀損店內商品的部分提出告訴；但因偷喝飲料涉及竊盜，警方鎖定身分後前往其住所，經他同意將他帶返警局製作筆錄，詢後依竊盜函請新北地檢署偵辦。

楊男因偷喝飲料涉及竊盜，被警方帶回以竊盜罪嫌函送新北檢。記者柯毓庭／翻攝
楊男因偷喝飲料涉及竊盜，被警方帶回以竊盜罪嫌函送新北檢。記者柯毓庭／翻攝
一群人在店內四處搗亂，還破壞商品包裝，店家因受損輕微未提吿。記者柯毓庭／翻攝自Dcard
一群人在店內四處搗亂，還破壞商品包裝，店家因受損輕微未提吿。記者柯毓庭／翻攝自Dcard
楊偷喝架上飲料一口後，又將飲料放回。記者柯毓庭／翻攝自Dcard
楊偷喝架上飲料一口後，又將飲料放回。記者柯毓庭／翻攝自Dcard

家樂福 竊盜

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