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女友的生日禮物是150萬現金匯款？警一聽衝銀行攔截
台北市59歲林姓男子日前跑到中國信託銀行要匯150萬給「女友」，因金額較高，銀行行員關心他女友的相關資訊，發現林男眼神飄忽不定，認為他遭詐騙。警方獲報趕抵，林男稱他的女友其實是網友，因對方生日，希望他匯款作為生日禮物，警方告知這是常見的詐騙，也提出相關案例說明，最後幫林男保住積蓄。
松山分局民有派出所本月16日接獲報案稱，轄內的中國信託銀行有民眾疑似遭詐騙須警方到場協助。警員陳誠又、林姿儀趕抵發現，林男要提領150萬送給女友當生日禮物，因金額過大，銀行行員為防林男遭詐騙，才報案。
2警員詢問林男相關情況，林男說他在網路上認識一名女子，到現在認識一個月，因相談甚歡，自認有點喜歡對方；對方稱自己生日，能不能送生日禮物？他打算將一部分積蓄送給對方。
銀行行員說，在詢問林男送交對象時，林男眼神飄忽不定，說詞反覆，無法清楚表達女友相關資訊，推測林男遭到詐騙，所以請警方到場協助查證。
警方在場勸導林男半小時，告知這是典型假交友詐騙，也提出相關案例讓林男相信，最後成功幫助林男保住150萬。警方呼籲，假交友真詐財時很常見，民眾遇到類似詐騙情事應保持冷靜，有疑問須撥打165反詐騙電話求證。
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