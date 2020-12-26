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醫院錯置檢體害產SMA罕病女嬰 侵害墮胎權判賠331萬

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產SMA罕見疾病女嬰竟是因醫院錯置檢體 侵害墮胎權判賠

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市某婦產科醫院與合作的醫事檢驗所幫孕婦產檢，透過宅急便送血液檢體，過程中疑錯置孕婦的血液檢體，侵害孕婦的墮胎權，令孕婦順下產罹患嚴重型脊髓性肌肉萎縮症的女嬰，造成夫妻與小孩生活遭受痛苦。高雄地方法院判決醫院及檢驗負責人敗訴，應連帶賠償孕婦331萬餘元。全案可上訴。

敗訴的婦產科醫院稱，為孕婦採集檢體的過程，已善盡事前確認身分、事中採集及保存檢體、事後送交檢驗單位等注意義務，也落實採檢處置及採檢前後等標準流程，認為醫院的產檢服務，已符合專業水準合理期待，無任何過失可歸責。醫事檢驗所蘇姓女負責人也認為，檢驗無錯誤、混淆檢體的過失。

化名「艾力克」的女嬰父親說，妻子原本也不知道自己是嚴重型脊髓性肌肉萎縮症（SMA）帶因者，4年前懷孕期間，才在這家婦產科醫院接受自費SMA基因篩檢，希望提早發現胎兒有無罹患可能，因檢驗不具SMA帶因，才決定生下小孩，沒料到，女兒出生3個月後發病，才驚覺醫院驗錯。

艾力克夫妻2017年對醫院提刑事過失傷害，醫院獲不起訴，後來才打民事損害賠償官司，獲高雄地方法院判決勝訴。

判決顯示，婦產科醫院為艾力克的妻子採集血液樣本，送交蘇姓女子的醫事檢驗所檢測，本應能準確發覺SMA 帶因者，但疏未確保樣本與受檢者的同一性，且疏未注意樣本在宅急便運送期間，是否獲得適當保存，做出非SMA 帶因者的錯誤檢驗報告。

嚴重型脊髓性肌肉萎縮症患者，在出生後1個月會出現四肢及軀幹無力、肌張力減退，頸部控制、吞嚥及呼吸皆困難，易罹患呼吸道感染，大部分病患在2歲以前就會因呼吸衰竭死亡。

法官審理時並發覺，當時醫院也將另1名女子的檢體送往檢驗所檢測，這女子卻反而驗出具SMA 帶因，事後醫院通知這女子說血液檢體運送過程有問題，要她重驗，但直到這女子生下小孩後一切正常，法官認為，醫院或檢驗所將這女子與艾力克的妻子的血液檢體，有標示混淆的可能，但當時沒通知受檢者重驗，不能說沒過失。

法官認為，依優生保健法規定，孕婦經診斷或證明，認定胎兒有畸型發育之虞，得依自願，施行人工流產，醫師負有告知責任，勸孕婦施行人工流產，倘因醫療機構及 屬人員的疏忽，未發現已符合此一情況並及時告知懷胎婦女，致婦女最後生下不正常嬰兒，自屬侵害婦女的「墮胎權」，因此判決醫院和檢驗所敗訴，應連帶賠償艾力克的妻子331萬餘元。

艾力克提出女兒至今仍戴呼吸器睡覺的畫面。記者林保光／攝影
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艾力克提出女兒如今仍靠「胃造口」進食的畫面。記者林保光／攝影
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孕婦 婦產科

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