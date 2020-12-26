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警政署簡化器捐筆錄流程 盼更多生命重獲新生

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

為了感謝器官捐贈者及其家屬的無私奉獻，台大醫院器捐勸募團隊今天上午9點，在台大醫院兒童醫療大樓辦理「與愛同行」感恩音樂會，由台大醫院吳明賢院長帶領現場來賓向器官捐贈者及家屬表達最崇高的敬意，衛生福利部次長薛瑞元以及警政署副署長黃宗仁也應邀出席，吳明賢致詞時特別感謝警察在簡化器捐筆錄流程的努力。

黃宗仁致詞時表示，今年7月17日時接到台大醫院主任周迺寬的一通電話，才知道原來警察跟器捐的程序密不可分，由於器捐流程規定家屬須到案發地派出所製作捐贈筆錄，但經常因與當事人所在醫院院所不同，造成家屬往往身處情緒傷痛、身心俱疲的情形下，無力奔波來回，無法成就當事人的大愛遺願。

黃宗仁立刻向警政署長陳家欽報告這種狀況，陳家欽非常重視，立即邀集相關單位研商解決。8月2日，新北市樹林派出所警員楊庭豪凌晨接獲通報，趕赴支援處理一件外勞聚眾鬥毆案件，卻與17歲無照騎車少年發生嚴重車禍，最後在楊爸爸、媽媽萬般不捨下，8月3日決定簽署器官捐贈同意書，4日完成器官捐贈遺愛人間，就在楊庭豪完成器捐的當天中午12點，陳家欽正式核定本案並批示「主動宣導減化程序，警方將配合醫院到適當場所製作筆錄，完成程序」。

黃宗仁表示，感謝台大醫院周主任的專業與積極，促使警察在器捐推動上扮演更重要、關鍵的角色，而且每年全國執勤受傷警察同仁超過千人，都仰賴全國醫療院所、醫護人員專業醫治與細心照顧，感謝所有醫護人員，並致上十二萬分的感謝與敬意。

黃宗仁透露，向署長報告器捐程序狀況的案子時，同時也邀署長一同簽署器捐同意，陳家欽署長回答說：「20年前我跟我老婆早就簽了！」這也是順利推動減化器捐筆錄製作程序背後的因果使然。最後黃宗仁感謝所有捐贈天使的大愛，感謝祂們讓無數的生命得以重獲新生，讓愛持續下去，永不止熄！

台大醫院器捐勸募團隊今天上午9點，在台大醫院兒童醫療大樓辦理「與愛同行」感恩音樂會，副署長黃宗仁到場致詞，說明警察在簡化器捐筆錄流程的努力。記者廖炳棋/翻攝
台大醫院器捐勸募團隊今天上午9點，在台大醫院兒童醫療大樓辦理「與愛同行」感恩音樂會，副署長黃宗仁到場致詞，說明警察在簡化器捐筆錄流程的努力。記者廖炳棋/翻攝

台大醫院 器官捐贈 警察

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