回收車凌晨疑釀火警 2車1機遭祝融拾荒婦恐要賠50萬元

台中市翁姓婦人從事拾荒工作，今天凌晨撿拾了20多公斤的回收物，行經南區國光路時，疑回收物碰觸到機車排氣管高溫而燃燒冒煙，翁婦無法滅火，趕緊通知警、消到場，消防隊抵達時，火勢已延燒路旁的兩輛轎車，但幸好未釀人員傷亡，詳細起火原因有待後續調查，初估財損約50萬。

台中市消防局勤指中心在今天凌晨4時許獲報，南區國光路發生汽、機車火警，信義、中區等消防分隊，出動消防車輛4輛、救護車1輛，消防人員共18人，由信義分隊小隊長林洺緯帶隊前往搶救。

消防隊到場時，一輛機車、兩輛轎車已有燃燒狀況，機車是婦人騎的資源回收車，紙箱起火導致機車全毀，而路旁兩輛轎車則有部分燒毀狀況，火勢在今天清晨5時許撲滅，詳細的起火原因，有待火調科釐清。