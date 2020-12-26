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果農控地主帶司法友人強摘蜜蘋果 制止還被嗆：你種的嗎？

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市和平區梨山地區承租土地種植蜜蘋果的汪姓果農，長年來與隔壁劉姓地主有土地糾紛，汪姓果農控訴劉姓地主10月中旬帶友人強摘即將收成的蜜蘋果，其中一名友人還是司法人員，汪男氣的向警方報案。警方獲報後已通知雙方到場說明，全案依竊盜罪偵辦中。

據了解，汪姓果農向張姓地主承租土地，至今種植蜜蘋果、水蜜桃等作物已46年，未料去年收到台中地檢署傳喚通知書，發現有一塊承租土地遭劉姓地主提告竊佔，上面他種植了20餘顆果樹；10月法官到場現勘，指示作物採收後歸還土地，汪男當場答應。但10月19日卻發現劉姓地主夫妻帶著1名從事法務工作的男性友人和兩名女性友人在這塊承租土地上強採蜜蘋果，初步估計損失約30萬元，汪男制止無效，還遭對方嗆聲「這是你種的嗎？拿證據出來啊！」氣的向警方報案。

和平警分局梨山分駐所10月19日上午9時接獲報案，汪姓果農指稱其位於台8線梨山地區栽種的蜜蘋果遭人偷採，員警立即前往處理。9時10分到達時，劉姓地主一行5人皆已離開果園，當時並無任何人向員警出示法務人員證件，警方陸續通知涉案人員製作筆錄，全案已進入司法程序。

警方表示，汪姓果農與劉姓地主因土地及地上物產權糾紛多年來已於司法單位攻防多次，對於本次刑事告訴部分，警方依法受理偵辦，全案已依照竊盜罪偵辦，但因偵查不公開，無法透露劉男等相關被告說詞；至於民事糾紛部分，雙方也都循司法途徑處理。

台中市和平區梨山地區承租土地種植蜜蘋果的汪姓果農，控訴即將收成的蜜蘋果被隔壁劉姓地主帶友人強摘。圖／民眾提供
台中市和平區梨山地區承租土地種植蜜蘋果的汪姓果農，控訴即將收成的蜜蘋果被隔壁劉姓地主帶友人強摘。圖／民眾提供

司法 梨山 竊盜

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