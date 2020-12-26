快訊

寒流30日猛襲！氣象局：跨年台北探7.4度 有望創15年新低

案765紐籍機師重罰30萬 處分書送達隔離病房7天內繳清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚險直擊！男子開車失控撞電線桿 輪胎飛出人挫傷

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導

高雄市顏姓男子前天（24日）下午開車出門，沿途快速變換車道，行經大寮區鳳林二路，疑因前方車輛變換車道，導致反應不及撞上路旁護欄與電線桿，因撞擊力猛烈，轎車左輪脫落飛出，所幸傷勢不嚴重，驚險畫面全被後方車子拍下。警方表示，顏男指稱前方車子變換車道導致他出車禍，不過根據後方目擊民眾提供的行車紀錄器畫面，顏男自身也有危險駕駛行為，將通知他到案說明。

警方今日指出，12月24日下午3點多，警方接獲報案，高雄市大寮區鳳林二路路段有交通事故發生，立即指派員警到場處理，顏姓男駕駛人臉部擦挫傷送醫，酒測值為0，沒有生命危險。

車禍發生前，顏男開車不停變換車道，危險行徑全被後方車子記錄下來，同時親眼目睹車禍發生過程，所幸閃避得宜沒有被牽連，事後將影片PO上網。警方指出，依據後方目擊民眾影片發現，顏男變換車道時，未依規定使用方向燈、右側超車，若查證屬實，依規定開立1200至2400元違規罰單。

顏姓男子在高市大寮區鳳林二路自撞電線桿，電線桿上有明顯的撞擊痕跡。記者徐白櫻／翻攝
顏姓男子在高市大寮區鳳林二路自撞電線桿，電線桿上有明顯的撞擊痕跡。記者徐白櫻／翻攝
顏姓男子在高市大寮區鳳林二路自撞電線桿，連車輪胎都因撞擊飛出。記者徐白櫻／翻攝
顏姓男子在高市大寮區鳳林二路自撞電線桿，連車輪胎都因撞擊飛出。記者徐白櫻／翻攝
顏姓男子在高市大寮區鳳林二路自撞電線桿，連車輪胎都因撞擊掉落飛出。記者徐白櫻／翻攝
顏姓男子在高市大寮區鳳林二路自撞電線桿，連車輪胎都因撞擊掉落飛出。記者徐白櫻／翻攝

車道 車禍 高雄市

延伸閱讀

苑裡小轎車撞斷電線桿四腳朝天 駕駛失去蹤影

鶯歌鳳鳴地區危險路段 明年遷電桿、鋪平路面

影／地震前8分鐘基隆光華路擋土牆傾倒 落石壓電桿停電

影／驚！又是酒駕 桃園彎道自撞電桿1死

相關新聞

屁股好痛！自行車鐵條插入臀部 消防員鋸斷移除送醫

嘉義市吳姓男子昨天騎自行車行經垂楊路與永和街口，與騎機車的劉姓女子發生擦撞，被自行車後方因撞擊而側翻的貨物鐵架，順勢插入...

新豐鄉家具賣場深夜大火 珍貴木雕難逃一劫400坪燒毀

新竹縣新豐鄉一間家具公司，今天凌晨突然發生大火，警消獲報到場時現場已經有2間倉儲廠房陷入火海、全面燃燒，消防人員出動5條...

影／新店民宅火警 一家5口從屋頂逃3歲男童與41歲父送醫

新北市新店區25日晚上11時許發生平房加蓋2樓鐵皮屋起火全面燃燒，屋主一家5口急忙逃至隔壁街平房屋頂，由消防人員架梯救下...

警政署簡化器捐筆錄流程 盼更多生命重獲新生

為了感謝器官捐贈者及其家屬的無私奉獻，台大醫院器捐勸募團隊今天上午9點，在台大醫院兒童醫療大樓辦理「與愛同行」感恩音樂會...

回收車凌晨疑釀火警 2車1機遭祝融拾荒婦恐要賠50萬元

台中市翁姓婦人從事拾荒工作，今天凌晨撿拾了20多公斤的回收物，行經南區國光路時，疑回收物碰觸到機車排氣管高溫而燃燒冒煙，...

果農控地主帶司法友人強摘蜜蘋果 制止還被嗆：你種的嗎？

台中市和平區梨山地區承租土地種植蜜蘋果的汪姓果農，長年來與隔壁劉姓地主有土地糾紛，汪姓果農控訴劉姓地主10月中旬帶友人強...

影／驚險直擊！男子開車失控撞電線桿 輪胎飛出人挫傷

高雄市顏姓男子前天（24日）下午開車出門，沿途快速變換車道，行經大寮區鳳林二路，疑因前方車輛變換車道，導致反應不及撞上路...

長榮大學3不明人士闖入 警方：昨網路巡邏發現主動追查

長榮大學學生反映有3名身分不明的男子進入校園，藉口傳福音與學生搭訕，還以請吃飯為由要學生跟著上車，學生將過程貼在網路上引...

影／因女起衝突？基隆KTV一早鬥毆 大批警帶回11人

基隆市仁二路一家KTV，今天上午有兩方人唱歌後發生衝突，有人被打到倒在地上，現場一片混亂，大批警力獲報趕至現場，還傳出有...

3男子進長榮大學「傳福音」搭訕學生邀上車 校方報警

長榮大學學生反映有3名身分不明的男子這幾天進入校園，藉口傳福音與學生搭訕，還以請吃飯為由要學生跟著上車。校方表示，學校已...

影／每年超過百位大學生車禍亡 9成都騎機車警忙宣導

台中市第二警分局為了防詐騙與交通宣導，昨天傍晚一中商圈「玩一中X逛大隆私廚聖誕趴」活動，由交通組組長邱昭勳、育才所長方茂...

阿里山國家風景區成立巡查隊取締流動攤販 上演捉迷藏

全球新冠肺炎疫情嚴峻，國境管制，國旅熱門，嘉義縣阿里山國家風景區遊客不斷，依「發展觀光條例」，風景區禁止流動攤販，觀光局...

熱門新聞

清華大學驚傳女子喪命 倒臥花圃被緊急送醫仍不治

450萬元保時捷休旅車彰化1元起標 男子2萬元買到

台中七期水溝男屍相驗 檢依一關鍵判斷「自爬進溝非外力」

梁育誌遭求處死刑 在監獄情緒平和、僅曾因睡不著就醫

歸仁雙屍案被關押6834天 謝志宏獲補償2319萬元要上訴

台電核二廠一名員工今天沒上班 被同事發現宿舍猝死警調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。