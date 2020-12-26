聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／驚險直擊！男子開車失控撞電線桿 輪胎飛出人挫傷
高雄市顏姓男子前天（24日）下午開車出門，沿途快速變換車道，行經大寮區鳳林二路，疑因前方車輛變換車道，導致反應不及撞上路旁護欄與電線桿，因撞擊力猛烈，轎車左輪脫落飛出，所幸傷勢不嚴重，驚險畫面全被後方車子拍下。警方表示，顏男指稱前方車子變換車道導致他出車禍，不過根據後方目擊民眾提供的行車紀錄器畫面，顏男自身也有危險駕駛行為，將通知他到案說明。
警方今日指出，12月24日下午3點多，警方接獲報案，高雄市大寮區鳳林二路路段有交通事故發生，立即指派員警到場處理，顏姓男駕駛人臉部擦挫傷送醫，酒測值為0，沒有生命危險。
車禍發生前，顏男開車不停變換車道，危險行徑全被後方車子記錄下來，同時親眼目睹車禍發生過程，所幸閃避得宜沒有被牽連，事後將影片PO上網。警方指出，依據後方目擊民眾影片發現，顏男變換車道時，未依規定使用方向燈、右側超車，若查證屬實，依規定開立1200至2400元違規罰單。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言