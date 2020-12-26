影／驚險直擊！男子開車失控撞電線桿 輪胎飛出人挫傷

高雄市顏姓男子前天（24日）下午開車出門，沿途快速變換車道，行經大寮區鳳林二路，疑因前方車輛變換車道，導致反應不及撞上路旁護欄與電線桿，因撞擊力猛烈，轎車左輪脫落飛出，所幸傷勢不嚴重，驚險畫面全被後方車子拍下。警方表示，顏男指稱前方車子變換車道導致他出車禍，不過根據後方目擊民眾提供的行車紀錄器畫面，顏男自身也有危險駕駛行為，將通知他到案說明。

警方今日指出，12月24日下午3點多，警方接獲報案，高雄市大寮區鳳林二路路段有交通事故發生，立即指派員警到場處理，顏姓男駕駛人臉部擦挫傷送醫，酒測值為0，沒有生命危險。