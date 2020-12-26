長榮大學3不明人士闖入 警方：昨網路巡邏發現主動追查
長榮大學學生反映有3名身分不明的男子進入校園，藉口傳福音與學生搭訕，還以請吃飯為由要學生跟著上車，學生將過程貼在網路上引發關注。轄區歸仁警分局表示，員警昨晚網路巡邏發現，已詢問貼文的男同學主動追查，正調閱相關監視畫面，查證3名男子的身分。
長榮大學針對這起事件表示，學校已經根據學生的說法調閱相關監視器畫面，校安中心也已經報警，會請警方積極處理。
歸仁分局指出，員警看到該校臉書留言，主動聯繫長榮大學，校方亦配合本分局暸解，經前往長榮大學與校安中心人員陪同下，25日親訪遇案學生表示，有3名陌生人士與其交談，表示要宣揚宗教理念，該男姓學生因無法認同，即拒絕轉身離去，並未有遭到詐騙或受到暴力、言語威脅等情況。
歸仁分局表示，學生陪這3名男子走到校門外，因為3人提議一起去吃飯他覺得不妥，就轉身走回學校，雖然沒有發生任何事情，但是歸仁分局仍相當重視，將配合校方積極調查，並加強校園周邊巡邏，避免憾事再度發生。
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