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屁股好痛！自行車鐵條插入臀部 消防員鋸斷移除送醫
嘉義市吳姓男子昨天騎自行車行經垂楊路與永和街口，與騎機車的劉姓女子發生擦撞，被自行車後方因撞擊而側翻的貨物鐵架，順勢插入左側臀部，經救護員到場以破壞剪剪斷貨物架，再排除插在吳臀部異物後，清洗傷口、包紮止血送醫，事故原因、相關責任由警方釐清。
嘉義市消防局昨天下午2時許接獲通報，指稱垂楊路與永和街口發生車禍，湖內分隊救護車及器材車出勤到場，發現43歲吳姓男子被自行車後方貨物鐵架的鐵條，直接刺破長褲、穿刺入左側臀部，自行車連鐵條整個卡在吳男臀部上，劉姓女騎士則在一旁扶住腳踏車。
吳因為臀部被刺，疼痛難耐，救護員也提醒勿亂動，以免腳踏車翻轉造成更大傷害，隨即以電動破壞剪剪斷自行車後側貨物架。
救護員評估，鐵條插入約1.5公分，吳因疼痛建議直截拔除，救護員順勢排除後給予清洗傷口、包紮止血、送醫治療；並協助另一機車劉姓騎士清洗左手肘擦傷、包紮止血，劉姓傷者自行就醫。
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